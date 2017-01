Se busca a un menor que se perdió en Luján

Pedido concreto de parte de la Comisaría Luján Primera. Detalles puntuales.

“Por intermedio de la presente me dirijo a ud. en relación a la Investigación Penal Preparatoria caratulada “AVERIGUACION DE PARADERO” denunciante DOLORES FERREIRO RIVAS y causante menor JUAN NICOLAS SALAZAR con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción número 9 del Departamento Judicial Mercedes a cargo de la Dra. MARIA CORDIVIOLA, a fin de ordenar quiera tener a bien ordenar ante quien corresponda y se preste colaboración respecto al presente hecho el cual a continuación se detalla: Fecha Dcio ciudadana epígrafe quien resulta ser directora Hogar Seres sita Villa Elisa La Plata, lugar donde se hallan internado niños con capacidades diferentes, 08:00 hs arribo junto a contingente de 22 chicos y 4 mayores a pasear zona Basílica, que 17:00 hs al salir de la Iglesia constata que uno de los chicos no estaba JUAN NICOLAS SALASAR demás datos obran en autos, que tras buscar por sus medios en diferentes lugares y no hallar al mismo radica denuncia informando que mismo resulta ser alto, robusto, morocho, tez oscura, cabellos cortos, negros, ojos oscuros, sin barba ni bigotes, no tiene aros ni pircing, no posee impedimento físico, no tiene familiares ni amigos, no posee teléfono ni cuenta de facebook, no posee email, al momento vestía remera lisa negra, pantalo de jean negro y zapatillas azules marca Gaelle; que hace solo 15 días que está en el hogar pero según informe no es la primera vez que hace algo similar, inclusive anteriormente había desaparecido y a los días había sido hallado en la Pcia de Mendoza, que también intentó fugar del hogar días atrás. Solicito recabe información centros asistenciales de la zona como asi también dependencia limítrofes. Solicito inserte Paradero del mismo. Cumplo recaudos legales Instruyo I.P.P” la comunicación.

Publicado el Jueves 19 de enero de 2017