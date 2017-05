Roberto Baradel: “El gobierno es responsable de este conflicto”

El Secretario General del Sindicato de docentes Suteba, Roberto Baradel, estuvo en Luján en el marco del conflicto docente-gobierno. En ese sentido, recorrió escuelas del partido y se acercó a la Escuela Pública itinerante ubicada en San Martín y Colón, en el lugar dialogó con vecinos, docentes, dirigentes y referentes sindicales, que se sumaron y apoyaron la lucha docente. A continuación, tomó el micrófono y dirigió unas palabras a todos los presentes.

Acto seguido, Baradel dialogó con los medios y explicó los motivos de su llegada a la ciudad, comentó que está visitando distintos distritos. Además, señaló que hay un incumplimiento por parte del gobierno, “la Jueza ha intimado al gobierno, a la gobernadora, al Director General de Cultura y Educación que en un plazo de cinco días que cumpla con el fallo, esto también es una victoria en cuanto a sostener el cumplimiento de la Ley”.

En relación a la propuesta salarial dada por el gobierno, aseveró “no se puede aceptar de ninguna manera un 20 por ciento”…”sumas que no cobren los jubilados, no vamos a aceptar nada, queremos que cobren los jubilados porque perdieron poder adquisitivo igual que nosotros y el salario lo defendemos los trabajadores activos”. Sobre la situación de las Escuelas, expresó que hay problemas de infraestructura, comedores escolares, el nombramiento de cargos docentes que están congelados, no hay entrega de libro ni de netbook.

“El gobierno es responsable de este conflicto, si el año pasado pudimos llegar a un acuerdo por que este año no, con las mismas autoridades y los mismos dirigentes sindicales. Porque el año pasado había paritaria nacional y había una voluntad por parte del gobierno nacional y provincial”, afirmó. A continuación, señaló que el problema lo tiene la gobernadora María Eugenia Vidal ya que la situación de los docentes se traduce en otras áreas.

Por otro lado, explicó que se ha planteado una nueva suma no remunerativa, y dijo que desde los Sindicatos no la han aceptado. No obstante, más allá de ser o no remunerativa aseguró “eso no resuelve el conflicto, el conflicto se resuelve que nos sentemos las dos partes y que el gobierno entienda que los trabajadores no tenemos que perder poder adquisitivo”.

Nuevas medidas de fuerza:

Consideró que una vez vencido el plazo de 30 días que impedía realizar medidas de fuerza, se comenzarán a realizar nuevamente asambleas. Asimismo, aclaró que cabe la posibilidad de acuerdo previo con el gobierno.

A nivel Nacional:

Comentó que van a seguir recorriendo el país con la Escuela Itinerante.

VÍDEO:

Publicado el Viernes 12 de Mayo de 2017