Robaron una moto Zanella Zb

Una moto Zanella Zb 110 modelo 2011 color negra fue robada en horas cercanas a la medianoche del sábado 7 de octubre en Alvear 1671.

El propietario explicó que su vehículo se encontraba estacionado afuera de un restaurant, lugar donde trabaja como repartidor. “Sinceramente me cortaron las piernas era mi fuente de trabajo y la usaba todos los días para ganarme mi moneda honestamente”, detalló.

“Mi bronca es que yo la moto la tengo desde que tengo 16 años y para comprarla me tenía que levantar todos los días a las 5am a descargar camiones. Me la compre yo sin ayuda de nadie, me costó más de lo que piensan para que me la afanen en menos de dos minutos. Tenía más valor emocional que material”, agregó.

Publicado el domingo 8 de octubre de 2017