Retienen su moto en la Comisaría y cuando la va a buscar le falta el caño de escape

​Un vecino de Luján, Tomás Larraburu, denunció que le faltó el caño de escape de su moto que estuvo dos días secuestrada en la Comisaría Luján Primera.

“El día domingo a la madrugada me retienen la moto la policía, me trataron y se comportaron como si yo fuera un chorro. El día lunes pago la Infracción en el Juzgado de Faltas. Hoy fui a la Comisaria a retirar mi moto y me el caño de escape” explicó Larraburu.

“Nadie de los Policías que estaban ahí ni siquiera el Subcomisario que estaba a cargo de ese Lugar, ni de la DDI de Mercedes se hacían cargo que faltaba el escape en mi moto y finalmente pregunto y ofrezco a que pidan las Cámaras de Seguridad de esa parte de La comisaria y me responden que justo estos dos días que mi moto estuvo en ese lugar NO FUNCIONABAN LAS CAMARAS” indicó indignado.

“Ahora digo no se supone que esta gente está preparada para cuidarnos de Los Verdaderos Chorros, de la seguridad de nuestra ciudad? resulta que esas mismas personas me terminan robando a mi, que soy un Simple ciuadadano que No soy ningún chorro” marcó molesto.

Tomás manifestó que su padre fue a hacer la denuncia a Mercedes. En la Comisaría la indicaron que tiene que llevar pruebas de que la moto tenía caño de escape.

Publicado el Martes 17 de enero de 2017