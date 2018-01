Repudian la designación de Ricardo Re en reemplazo de Ignacio Wendler

La presidente de la Sociedad de Fomento de la localidad de Open Door, Valeria Mariana Baldelli, difundió un comunicado escrito junto a vecinos manifestando su repudio “más profundo a las acciones emprendidas en el transcurso de las últimas horas y que determinaron el pedido de renuncia al Sr. Delegado D. Ignacio Wendler, en favor de la designación del Sr. Ricardo Re”.

COMUNICADO

De nuestra mayor consideración:

Quien estas líneas suscribe, en su carácter de presidente de la sociedad de fomento open door, y aquellos quienes con su firma avalan lo a continuación expuesto, venimos a manifestar nuestro más profundo repudio a las acciones emprendidas en el transcurso de las últimas horas y que determinaron el pedido de renuncia al Sr. Delegado D. Ignacio Wendler, en favor de la designación del Sr. Ricardo Re.

Más allá de cualquier apreciación personal, subjetiva o sujeta a la visión que los diferentes colores políticos pueden traer aparejadas en relación al desempeño de D. Wendler, se nos hace imperioso dejar sentado con objetividad y por justicia, los siguientes puntos a favor del funcionario recientemente y de un modo, tan arbitrario como caprichoso y por demás carente de sustento, destituido por orden de su flamante sub secretario de gobierno d. Néstor Luciani.

Ignacio Wendler alcanzó el año y 8 meses de gestión en nuestra localidad, tiempo en el que, a pesar de resultar insuficiente, para cualquiera, para abarcar todas las problemáticas que acarreábamos luego de muchísimos años de ausencia de inversión, gestión y gobierno, él logró tomar conocimiento de las urgencias, establecer un vinculo con los vecinos e instituciones locales y ponerse manos a la obra para modificar con los recursos, muchas veces escasos, nuestra realidad. Y aquí cabe preguntarnos, a modo de reflexión, cuantos años de gestión lleva la administración actual? Cuantos errores y aciertos ha cometido? Cuántos han sido verdaderos y cuántos otros infundados? Cuantas veces nuestros funcionarios habrán sentido que las acusaciones eran injustas y cuantas veces la oposición habrá considerado que ya había transcurrido el tiempo necesario de aprendizaje a prueba y error en detrimento de los vecinos, hasta haber aprendido la lección? Cuánto se le puede pedir a un hombre que no tuvo ni siquiera el tiempo suficiente como para poder desplegar todo su potencial al mando de su dependencia? Quiénes lo están de este modo cuestionando, enjuiciando y condenando? Por qué figura lo están reemplazando? ¿Cuántas veces vamos a tener que volver a empezar, después de tantas oportunidades anteriores fallidas y falladas por motivos que exceden al vecino, una relación que resulte favorable en tiempo y desarrollo de gestión, para el crecimiento de la población?

Siguiendo con la lista, que mencionábamos de los logros alcanzados por el trabajo de Wendler, de las que soy testigo como vecina, también, por lo que puedo dar fe. En este corto tiempo,

– Se restituyó el servicio en tiempo y forma de la recolección de los residuos con un camión apropiado, que era un tema en el que no necesito explayarme, de básico que resulta y que sin embargo nos traía desde hace unos años, muchos dolores de cabeza.

– La recolección consistente de ramas, aun hasta, hasta su último día de ejercicio en sus funciones, que además se vio acompañado por una tarea sostenida de poda, acordada por el funcionario, con el staff de calle de la cooperativa eléctrica.

– Se consiguió un plan integral de arreglo de calles, con una máquina champion de arrastre y el cambio de 250 alcantarillas. Se han desparramado alrededor de 3000 mts. cúbicos de tosca en las zonas más necesitadas. Se han realizado cunetas, además, para aliviar las frecuentes y copiosas anegaciones que estos lugares venían padeciendo.

– Bacheos de calles de asfalto.

– Nuevas garitas de colectivos.

– Marcaciones viales en las sendas peatonales y vehiculares.

– Mejoras en la plaza 1º de mayo, y sus alrededores, para su mejor acceso y uso.

– Luego de muchos años de no llevarse a cabo, se logró reanudar la festividad del pueblo con el trabajo coordinado por él y ejecutado en acuerdo con las diferentes instituciones del lugar, consiguiendo un éxito de concurrencia que se vio reflejado en un beneficio económico significativo para entidades como la nuestra, que se nutren con este tipo de eventos.

– Concretó negociaciones con AVOD (Asociación vecinos de Open Door) que permitieron arribar al acuerdo con el municipio para terminar haciendo efectiva la colocación de 12 cámaras de seguridad, que cubren los accesos y las salidas del y al casco urbano. Todo esto se dio con la instalación conjunta de un centro de monitoreo propio y permanente que es inédito (por ser el único) para un pueblo, en toda la provincia de Buenos Aires.

– Se llevó a cabo la repavimentación y ensanchamiento de la Av. Cabred, con el acuerdo de la colocación de semáforos y cartelería vial adicional.

– Se Incorporaron nuevas maquinarias, tales como un camión 0 km., un tractor pala 0km. y 6 motoguadañas 0km, mas herramientas de uso diario y e indumentaria nueva y apropiada para todo el personal.

– Se realizó, también en este período, la limpieza de una zona de pastizales que conforma un triangulo en la convergencia de las rutas nacionales número 6 y 192, con el emprendimiento de un proyecto que preveia la puesta en marcha de la construcción de un centro recreativo al aire libre en esa zona que, claro, se verá truncado por esta decisión tan radical que ustedes han decido tomar de manera inconsulta.

– Mantenimiento constante del basural que se había formado en ruta 6, metro antes de la entrada principal al pueblo, y que daba un aspecto deplorable, además de constituirse en un foco infeccioso qu comprometía severamente nuestra salud. Mantenimiento del CAI, mantenimiento de la plazoleta Cabo Rubén Torres. Colaboración en el mantenimiento del Club Social y Deportivo Open Door y de la escuelita de fútbol Juvenal Gallardo.

– Colocación de 6 alarmas comunitarias en distintos focos de potencial peligro del pueblo.

– Apertura total de la calle Guadalupe que se encontraba en condiciones deplorables desde larga data en tiempo.

– Incorporación de 4 nuevos empleados de calle, etc……

Estas acciones, son por todos conocidas, porque se han conseguido con la anuencia del municipio, pero a partir de la proactiva iniciativa del infortunado funcionario saliente.

Como contrapartida, del otro lado, tenemos al señor Re, que por todo mérito exhibe antecedentes que denotan una dudosa moral y un desempeño ineficiente, por lo cuestionado, no por la opinión pública, sino por la justicia, quien lo ha encontrado en situaciones que tal y como hicimos con los puntos fuertes de la gestión de Wendler, pasaremos a detallar muy escuetamente y que nos servirá para entenderla diametral conducta que los separa y que vuelve aun más rebuscado e incomprensible, este cambio sin sentido.

– Durante la primera gestión de gobierno del intendente Oscar Luciani, Ricardo Re había llegado a la Subsecretaría de Control Urbano envuelto en una polémica por su pasado en el Mercado Central a raíz de una causa por presunto delito de manejo irregular de fondos, posible comisión de los delitos de fraude, asociación ilícita y malversación de caudales públicos. Situación esta, que lo llevó a presentar su renuncia como interventor de ese organismo al Presidente de la Nación, quien la encontró procedente y la aceptó, en mayo de 1997.

– De la misma manera, también involucrado en irregularidades del orden económico y social en su desempeño, dejó su cargo como Subsecretario de Control Urbano, a principios de abril de 2013, tras las denuncias de diversos sectores por la supuesta contratación de “patovicas” para el control de la Plazoleta Antigua Estacón Basílica y el desalojo de una familia, que fue llevado a cabo el 22 de marzo en una vivienda de 25 de Mayo al 300 de esta ciudad. Otro punto de cuestionamiento se produjo por la desaparición de predios municipales, a su cargo, de motos secuestradas durante operativos de tránsito. El faltante ascendía por aquel entonces a 29 vehículos.

Lo que resulta más incomprensible y forzado aún, de todo esto, es que quien en ese momento le pide la renuncia en vistas de todas las irregularidades por lasque el funcionario Re era cuestionado e investigado, fue la misma persona que hoy lo vuelve a traer a la escena política, ayer, como secretario de gobierno y hoy en carácter de sub secretario de gobierno, D. Néstor Luciani, Vtro. hermano.

Desde luego que por lo disparatado de toda esta situación, puesta de manifiesto en la descripción detallada de los dones de uno, contra la pésima actuación en su rol de funcionario del otro, nosotros , la comunidad en su conjunto , no dejamos de preguntarnos, ¿por qué nuestros funcionarios están incurriendo en un atropello de este calibre hacia el pueblo de Open Door, que ha pasado por largas penurias, hasta que finalmente pudo dar con un delegado que estaba, probadamente, a la altura de las circunstancias y que hasta la fecha solo ha dado muestras de gobernabilidad, urbanismo, educación y sensibilidad social y que a la par de la gente y de las instituciones se ha puesto a trabajar denodadamente para mejorar notable y consistentemente la calidad de vida del vecino, alcanzando resultados concretos, a la vista de todos?

Ciertamente no podemos dejar de pensar por qué justo ahora, momento en que están por venir cuantiosas inversiones en la obra pública para nuestro pueblo, se han puesto a modificar un rol que no necesitaba ser modificado.

Y con tan desfavorables perspectivas!

¿Por qué una designación tan polémica, de una manera tan burda, en un momento coyunturalmente importante para el desarrollo de nuestra localidad en materia de inversiones?

Es por todo esto que con el malestar, que es enorme y colectivo, y los interrogantes del caso que son muchísimos, junto con acercarles este pronunciamiento, venimos a pedirle que en una demostración de caballerosidad y honestidad y humildad, acepte el reclamo del pueblo y acceda en reponer inmediatamente al señor, D. Ignacio Wendler, en su cargo de delegado municipal del pueblo de Open Door.

En adición, solicitamos que se descarte el nombre de un personaje tan polémico por sus frondosos antecedentes negativos en materia de moral para la justicia, como lo es el señor Re, para desempeñar cualquier cargo que involucre a nuestro pueblo. Una persona de sus características, no nos representa.

En cualquier, caso y ante la negativa de acceder a la totalidad de nuestros pedidos, le solicitamos las explicaciones que el respeto del caso por el pueblo amerita. Si así no lo hiciere, si no obtuviéramos de vtra. Parte una solución y/ o explicación razonablemente comprensible, comprensiblemente razonable, nos veremos en la obligación de escalar con nuestro reclamo hacia estamentos superiores al suyo, en aras de acercarnos a la verdad, la justicia y la honestidad que todo pueblo merece y que sabemos que está dentro de su potestad garantizarnos.

Sin otro particular y descartando una respuesta pronta y satisfactoria de su parte nos despedimos de Ud., no sin antes hacerle llegar nuestros respetos y un afectuoso saludo.

Atte.,

Valeria Mariana Baldelli

Sociedad de Fomento Open Door

Presidente.

Y vecinos.

Publicado el lunes 8 de enero de 2018