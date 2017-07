Relato de un intento de asalto en la vía pública

Un joven de 13 años compartió, a través de la página de Facebook de Luján en Línea, el relato de un intento de asalto sufrido en la vía publica el pasado domingo en el barrio Parque Esperanza.

“Yo venía caminando para mi casa y un chico de 14 0 15 años me quiso asaltar. Me pegó con una gomera en la parte de abajo del ojo y empecé a correr para mi casa, hasta que me caí afuera de un kiosco y arrancó a decirme ‘dame la campera, dame la campera gato’, mientras yo le decía que espere”, comenzó narrando el damnificado.

En ese momento, la víctima intentó pedir piedad a causa de que hace tiempo atrás sufrió un golpe en su cuerpo: “me abrí la cabeza en esa misma cuadra y traté de decírselo, pero el ladrón no me escuchó”.

Mientras se desarrollaba la secuencia relatada, la cercanía de un vehículo pasó por el lugar impidió que se concrete el ilícito. “El ladrón me dijo ‘te salvaste gato, te salvaste, dale tomátela, tomátela, ahora voy a tu casa y te rompo todos los vidrios, gato”, describió el joven.

“El chico tenía pelo corto y rapado a los costados, un pantalón corto color negro con líneas y una remera también manga corta. Andaba descalzo. Avisen a la gente del Parque Esperanza que tenga cuidado”, pidió el adolescente de 13 años que, en esta oportunidad, le tocó ser el apuntado en un intento de robo.

