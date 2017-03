Reclaman ausencia de trabajos en el barrio Hostería Norte

Cansados de reclamos infructíferos, desde la Sociedad de Fomento del barrio Hostería Norte hicieron visible el malestar que tienen por la ausencia de trabajos del municipio.

_Recolección de ramas:

En lo que paso del 2016 el municipio aporto una sola recolección integral de ramas, que la realizo en cuotas (Febrero 50% y Agosto 50%). Nuestro barrio como otros barrios de las periferias de Lujan son generadores de grandes residuos de pasto y ramas, residuos que el camión recolector de basura no se lleva. Estos se acumulan por todo el barrio en cantidades, generando permanentes basurales.

En Diciembre 2016 nos prometieron una recolección integral de ramas, avisamos a los vecinos para que aprovechen y saquen sus residuos y tener el barrio limpio durante más tiempo, el resultado fue que contrataron una pala con un solo chasis para que fuera hasta el basural (la pala estuvo parada el 80% del tiempo). Trabajo dos días, y no volvio. El resultado fue que no recolectaron ni el 10% del barrio, y ahora a esperar nuevamente promesas de limpieza, con todas las cuadras cargadas de ramas y pasto. Mientras tanto la Sociedad de Fomento sigue utilizando recursos propios para tratar de limpiar un poco las calles con el acoplado que armamos, pero nos supera ampliamente el tema.

¿Que esperamos? Que recolecten los residuos verdes al menos 3 veces al año, y que avisen en que momento del año van a pasar. Nos preguntamos ¿es tan difícil esto?

_Calles y drenajes

– Prometieron desde hace más de un año la colocación de caños en los cruces de calles, hoy tenemos muchos rotos o inexistentes.

– “La semana próxima le toca a tu barrio” “ya estamos ahí”, “ahora vamos”. Nunca cumplieron. Cuando llueve mucho las zanjas rebalsan en las esquinas, cruza las calles y se rompe con el paso de los autos. Ni recordar los vecinos que les entro agua a sus casas por esta falta de drenaje, a cruzar los dedos que no llueva muy fuerte.

Parta el mejorado de las calles mandaron una máquina para emparejar las mismas, pero sin ningún tipo de material para consolidar (tosca, cascote o lo que sea). De nuevo un gasto no planificado que duro lo que tardo en llover. Otra vez estamos gastando fondos de la sociedad de fomento para comprar equipos de cascotes y acomodar las calles que tendría que hacer el municipio.

¿Qué esperamos? Que coloquen los 12 caños que hacen falta y consoliden las calles del barrio ¿es tan difícil esto?

_Desmalezados en espacios públicos:

Nuestro barrio limita con la ruta 5 y las vías del ferrocarril. Afortunadamente la concesionaria vial cumple con el mantenimiento del espacio lindero a la ruta haciendo limpiezas periódicas.

No ocurre lo mismo con el terreno comprendido entre las vías y la calle Tijereta, nuevamente otro espacio de basural y de inseguridad en nuestro barrio. Otra tarea que terminamos haciendo por falta de presencia municipal.

¿Qué esperamos? Que corten un poco el pasto en estas zona ¿es tan difícil esto?

“Nunca nos pusimos como objetivo una sociedad de fomento que reemplace las actividades que le corresponden al municipio y convertirnos en una especie de empleados ad-honorem”.

“Con este panorama nos resulta utópico pensar en proyectos de infraestructura para nuestro barrio como cloacas, asfalto, luminarias, corredores saludables, espacio para deportes de los niños, etc, aspectos que son los que tendríamos que estar comenzando a discutir en lugar de suplicar una recolección de ramas o la colocación de un caño”.

“En estos primeros dos años que tenemos al frente de la sociedad de fomento de nuestro barrios estamos muy decepcionados con la respuesta del municipio. No queremos utilizar más nuestro tiempo en reuniones con funcionarios ni enviar más cartas de reclamo, necesitamos que vengan y arranquen”, expresaron.

Publicado el Miércoles 1 de Marzo de 2017