Realizaron la misa de despedidas de familiares de los caídos en Malvinas

El pasado domingo 11 de marzo se llevó a cabo la misa de despedidas a los familiares de héroes de Malvinas. La misma fue organanizada por la Gaceta del Vgm, ya que el 26 de marzo viajarán a las Islas para realizar la localización e identificación de los caídos. A las 10.00 horas comenzó la Misa para recordar a los que nunca se deben olvidar. La Artista María Celeste Lores que es hermana del Vgm Leonardo Lores canto el Himno Nacional y La Marcha de veterano de guerra, luego desde la Gaceta del Veterano de guerra expresaron unas palabras.

Luego el Padre Rector de la Basílica Daniel Blanchoud, celebró la misa, para darle fin a la ceremomonia el Vgm Omar Rene Tabarez, toco silencio con su querida y famosa trompeta. Luego se realizó la desconcentración y se dirigieron al Museo Enrique Udaondo que fue visitado por los familiares , alrededor de 12.30 horas fueron al Club Colon a compartir un almuerzo.

Texto leído:

Quisiéramos recordar para honrar a nuestros hermanos caídos en combate, a nuestros hermanos que murieron en la posguerra, a los familiares de los caídos, a nuestros familiares que durante la guerra lo soportaron todo, a nuestros hijos y nietos, a todos los veteranos de guerra, al pueblo argentino, Quisiéramos recordar para tratar de reflexionar que las guerras no son una obra de Dios. Quisiéramos recordar a todos los que murieron en defensa de nuestra soberanía, ellos son nuestros HÉROES, lo dieron todo, debemos esforzarnos para que se conozcan sus rostros, sus familias y debemos hacerlo en cada pueblo, NUNCA FUERON NN

Quisiéramos recordar que Entre el 2 de Abril y el 14 de junio de 1982 centenares de compatriotas ofrendaron sus vidas en una batalla, sin más glorias ni esperanzas que la de cumplir con su DEBER, muchos quedaron para siempre en ese suelo ARGENTINO, los dos metros de tierra que cada uno de ellos ocupa en las Islas en el cementerio de Darwin son, además del testimonio cierto de su determinación, la única porción de espacio reconquistado. Otros yacen en el fondo del mar, otros en cielo y todos juntos son nuestros Héroes.

Quisiéramos recordar que Nuestro Papa Francisco nos a enviado un mensaje a todos los veteranos a manifestado “que nos lleva en su corazón”

Hace poco le manifestó a los jefes de estados : Señores Presidentes, el mundo es un legado que hemos recibido de nuestros antepasados, pero también un préstamo de nuestros hijos: hijos que están cansados y agotados por los conflictos y con ganas de llegar a los albores de la paz; hijos que nos piden derribar los muros de la enemistad y tomar el camino del diálogo y de la paz, para que triunfen el amor y la amistad. Un fuerte aplauso para el Papa Fransisco.

Quisiéramos recordar que Las guerras son inútiles, las guerras provocan muertes, hay que rechazarlas, no hay guerras justas o injustas, todas nacen del odio, de la miseria, del ansia de poder, y dejan a su paso destrucción, muerte. Se debe condenar el uso de la fuerza, el dialogo es la única arma capaz de garantizar a la humanidad un presente y un futuro de convivencia pacífica.

Quisiéramos recordar y felicitar a la fundación no me olvides, al Vgm Julio Aro por este logro humanitario.

A CASI 36 años del fin de la guerra , debo decir ,CUANTOS ACTOS HEROICOS DE NUESTROS HERMANOS , QUISIÉRAMOS QUE ESE ESFUERZO QUEDARA FUERA DE TODO CONSIDERACIÓN POLÍTICA DE ESA ÉPOCA , QUE NO SE CONTAMINE CON NADA , QUE SE VALORE EL ESFUERZO , QUE SIEMPRE SE RECUERDE A NUESTROS HNOS CAÍDOS EN DEFENSA DE NUESTRA SOBERANÍA . Honor y gloria a los héroes de Malvinas, RESPETO Y APOYO A SUS FAMILIARES viva la paz, las Malvinas son argentinas.

Publicado el jueves 15 de marzo de 2018