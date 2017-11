Quedó aprobado el proyecto de ordenanza que anula las multas de estacionamiento medido

En el marco de la sesión ordinaria N 13 se dio tratamiento al proyecto de ordenanza referido a la anulación de multas de estacionamiento medido desde el 27 de marzo del año 2017.

El concejal de Cambiemos, Fernando Casset, tomó la palabra y señaló “la validez del complejo normativo que regula el estacionamiento medido en Luján, no fue declarada nula, ni declarada su no vigencia”. Y agregó: “Me parece que estamos afectando la seguridad jurídica en general”. Además, expreso que desde el punto de vista jurídica e institucional no logra entenderlo, y tampoco desde el punto de vista político.

Por su parte, el edil del interbloque Peronista, Facundo Romero, opinó “consideramos que hay q anular las multas que se labraron desde el 27 de marzo”, y determino que desde la lógica política es lograr que las cosas sean más simples para el vecino de Luján. “Se deberían anular y no pagar hasta que se solucione este conflicto”.

“Me parece que acá la cuestión de incumplimiento institucional, jurídico, y político lo tiene el Departamento Ejecutivo”, fundamento Romero. Antes de finalizar, recordó que fue planteado el conflicto de poderes como corresponde y será la Suprema Corte la que lo decida.

El concejal del Frente Renovador, Gabriel Jurina, señaló que desde su bloque se va a respaldar la iniciativa.

Voto nominal:

Negativa:

Artero, Casset Fernando, Casset Javier,Laporte Luciani, Manno, Quarenta, Perez

Afirmativa:

Boto, Capelli Guibaud,Jurina, Musso Pascualin Romero, Martini, Scarzo.





De esta manera quedo aprobado el proyecto de ordenanza.

>Anulase las multas referidas al estacionamiento medido labradas desde el 27 de marzo del 2017 hasta el momento en que resuelva el conflicto de poderes en tratamiento ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

Publicado el lunes 6 de noviembre de 2017