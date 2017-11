Proponen mejorar las condiciones de las calles de los barrios Universidad y El Trébol

De cara a la última sesión ordinaria 2017, la concejal Vanina Pascualín integrante del Bloque Peronismo Para la Victoria presentó un proyecto en relación a las malas condiciones en que se encuentran mayoritariamente las calles de los Barrios Universidad y El Trébol, de la Ciudad de Luján.

Por lo que, solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal mediante el área que corresponda, realice la pavimentación, entoscado, mantenimiento y/o adecuación de las calles que no estén incluidas en el “Programa de Financiamiento de Obras Viales Urbanas, Periurbanas, Caminos de la producción, Accesos a Pueblos y Obras de Seguridad Vial”, del Barrio Universidad, como así también del Barrio El Trébol.

Por su parte, en el proyecto consideró:

Que los reclamos realizados por los vecinos son frecuentes, incluso haciendo públicas sus denuncias en varios medios locales de comunicación.

Que uno de ellos fue publicado el 30 de agosto del corriente año, donde manifiestan: “Se cumplieron cuatro meses y medio del pedido de arreglo y todavía estamos en la misma situación o peor. Ya no sabemos más que hacer para que el Municipio se acuerde del barrio, que es intransitable. En este tiempo no pudieron hacer nada y los vecinos están desahuciados”.

Que estas cuestiones no sólo imposibilita transitarlas, sino que en muchos casos los vecinos ni siquiera puedan salir de sus casas, quedando prácticamente aislados.

Que cada lluvia genera una gran cantidad de barro, formando “huellones”, lo que agrava considerablemente la situación, tornándose intransitables para cualquier tipo de vehículo, a excepción de los diseñados especialmente para tal fin.

Que esta realidad se repite varios días después de cada tormenta, generando un malestar general y una sensación de abandono en todos los vecinos.

Que es de público conocimiento que en el marco del Programa de Financiamiento de Obras Viales Urbanas, Periurbanas, Caminos de la producción, Accesos a Pueblos y Obras de Seguridad Vial, se asfaltarán 26 cuadras con pavimento de concreto asfáltico y cordón cuneta, en los barrios Villa del Parque y Universidad. En el primer caso, están incluidas 21 cuadras priorizando los accesos al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) como así también al predio del Jardín Maternal María Niña, el cual se encuentra en plena construcción; y en el Barrio Universidad, la obra abarca sólo 5 cuadras, y que según las autoridades municipales: “favorecerá el ingreso y egreso al barrio desde y hacia la Ruta Nacional N° 5 y, a su vez, permitirá que el transporte público de pasajeros se adentre al interior del barrio”.

Que esas cinco cuadras quedarían comprendidas en los siguientes tramos: Sobre Domingo H. Pérez desde F. P. Insausti hasta San Vallejo; el siguiente también sobre Domingo H. Pérez entre Ventura Acuña y Saulmer; y por último, la arteria Ventura Acuña entre Domingo H. Pérez y la calle 526.

Que el 15 de septiembre en el Palacio Municipal, con la presencia del secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Marcelo Gutiérrez, el director de Compras, Federico Ferrarazzo, y la asesora letrada de la Secretaría de Legal y Técnica, Carmen Medolla, entre otras autoridades, se desarrolló la apertura de sobres de la licitación pública para dichas obras, con un presupuesto oficial de $ 29.133.819, donde se presentaron cuatro oferentes: SERVICIOS EMISER S.A., PIUTERRA S.A., C.E.S.P.L.L Y OSCAR RAVASSA.

Que por lo expuesto anteriormente sobre la realidad que aqueja cotidianamente a los vecinos de ambos barrios sobre el pésimo estado de gran parte de sus calles, es evidente que la mencionada obra en el Barrio Universidad es insuficiente, en lo referente a la cantidad de cuadras a pavimentar.

Que por tratarse de la vía pública es responsabilidad del Municipio brindar una efectiva e inminente respuesta a los afectados.

Publicado el miércoles 1 de noviembre de 2017