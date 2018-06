Presentan el 7º encuentro de teatro Luján

Organizado por la Subdirección del Teatro Municipal “Trinidad Guevara”, del miércoles 20 al domingo 24 de junio se llevará a cabo el “Encuentro de Teatro Luján 2018”.

Allí se podrá disfrutar de una diversidad de propuestas teatrales de un excelente nivel a partir de las 21 horas y con entrada general de $200 o abono por los 5 espectáculos de $500.

PROGRAMACIÓN

“COMO SI FUERA ESTA NOCHE”

En qué hueco acomodamos las palabras que no pudimos decir? ¿Qué hacemos con ellas? o ¿qué hacen ellas con nosotros? Nombres, fechas, horas… La historia se repite. Dos mujeres, unidas por el amor y la música, contarán todo lo que no se dijo ni se dice, para que esta noche no sea la última.

Actrices: Tita Martínez Andrea Solohaga

Dirección: Manuel Aime

Autor: Gracia Morales

MIERCOLES 20 DE JUNIO

“TENGO UNA MUÑECA EN EL ROPERO”

Julián tiene que mudar su ropero, ese que usaba cuando era chico y en el que muchos de sus tesoros, secretos y no tan secretos, todavía están guardados: la pelota de fútbol, la camiseta de basquet, las revistas de Batman, la Barbie que le robó a su hermana para esconderla, envuelta en un buzo, en el estante más alto, porque jugar con muñecas, era algo prohibido.

A través de los objetos de la niñez que va encontrando, Julián reconstruye los momentos de su vida en los que tuvo que afrontar su homosexualidad frente a su familia y sus amigos.

Autor: María Inés Falconi

Director: Carlos de Urquiza

JUEVES 21 DE JUNIO

“EL JUEGO DE ROL”

Una pareja pierde el deseo sexual y se lanza a buscar candidatos en Tinder y Happn para

un encuentro con dos desconocidos en su casa. Algo no saldrá como esperaban. L a experiencia los llevará a luchar con su más profundos prejuicios, fantasías y temores. Erotismo, juego y humor se combinan para reflexionar acerca de las nuevas formas del amor mediadas por la tecnología.

La pareja de Clara (42 años) y Lucas (32 años) atraviesa una fuerte crisis sexual que está poniendo en jaque su relación. Al llegar de una fiesta, se plantean la posibilidad de hacer un intercambio de parejas poniendo sus propias reglas. En Tinder y Happn cada uno elige su candidato para el encuentro y lo concretan por whatsapp. El primero en llegar es Salvador, un hombre misterioso, pero con mucha experiencia en el swinger. Esa noche algo no saldrá como Clara y Lucas planearon. Un evento inesperado los hará enfrentar una experiencia distinta que los llevará a luchar con su más profundos prejuicios , fantasías y temores.

Obra dirigida y escrita por Guillermo Pfening y Marinha Villalobos.

Actúan: Caro Fernández, Francisco Andrade y Juan Pablo Mirabelli

VIERNES 22 DE JUNIO

“LA CASA DE BERNARDA ALBA”

Una obra de Federico García Lorca, con dirección de Darío Scarnatto que propone un elenco mixto que llevaran a cabo este clásico.

Después de la muerte de su segundo marido, Bernarda Alba se recluye e impone un luto de ocho años prohibiendo que sus hijas salgan de la casa. La boda de la hermana mayor y el encierro las llevará a vivir momentos en donde la tensión se apoderará de ellas y de las paredes de ese lugar que serán testigo de todas las situaciones. ¿Hasta dónde puede llegar la obsesión? ¿Qué es lo lleva a una mujer darse por completa a un hombre que no le pertenece? El silencio es el mejor remedio de esta familia de mujeres.

El elenco está compuesto por actores de trayectoria los cuales se pondrán en la piel de los diferentes personajes de esta historia:

Nancy Schettino (Bernarda Alba) / Facundo García (Angustias) / Manu Aimé (Magdalena) / Javier Dovico (Martirio) / Marcos Agüero (Amelia) / Juan Pablo Carrasco (Adela) / Paola Ferrero (La Poncia) / Silvia Reverdito (María Josefa) / Andrea Solohaga (Criada)

La música está a cargo de los músicos: Julián Domenech y Elías Salvavezza.

SABADO 23 DE JUNIO

“MENEA PARA MI”

Ser joven y vivir en un barrio bajo.

Amor, drogas, cárcel, familia, fé, amigos, muerte, sueños

Obra destacada con una Mención Especial en los Premios Teatro XXI que otorga GETEA (Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano) y la UBA (Facultad de Filosofía y Letras) a la actividad teatral 2014-2015.

Menea para mí habla de lo que provoca la falta de amor. Es la historia de Maxi un pibe de un barrio bajo que nació un enero mirando al cielo. Un pibe que se puede multiplicar por miles de juventudes, allá, donde el resto de la sociedad, en su mayoría de las veces, da la espalda.

Las vivencias contadas por él: sus padres, sus hermanos, su amor, su desamor, su ira, las drogas, la bailanta, la cárcel, sus amigos.

Menea… cuenta la historia de Maxi y Paola, jóvenes enamorados, y el entorno inmediato de sus amigos y familias. Historias de vida en las que el alcohol, los abusos sexuales en la infancia, los golpes dentro de la familia, el “paco” que mata, no son tópicos de los biempensantes sino que parten de ese lugar de marginamiento, ese gueto, en el que el Infierno puede ser cosa cotidiana.

La autora de esta obra con música de cumbia (porque como dice uno de los personajes “la cumbia es la música de los pobres”), convirtió experiencias personales en un mensaje esperanzador, en una mirada de comprensión sobre el destino y la vida de tantos miles de jóvenes a los que se mira como ajenos y culpables de pecado original. Por eso vuelca su conocimiento en distintas disciplinas de las artes escénicas, y se revela como una aguda observadora de personajes, tipos y perfiles.

La obra se desliza en una narración en la que las peleas son bailes y los bailes son peleas.

Con una puesta que recrea el estilo y la manera de llevar la ropa de los barrios humildes y los giros verbales, sin caer en un innecesario realismo fotográfico, en escena quedan claros los códigos de vida: lo que se puede y lo que se debe hacer, las pertenencias, las marcas de la adversidad y la omnipresencia de la música tropical como encuentro de la sensualidad y la apuesta por la vida.

La pobreza y los problemas hicieron crecer a estos jóvenes de la única manera que se puede. Donde los niños a los tiros se hacen hombres, donde nadie les regala nada y el camino de la carencia es inevitable al igual que el amor.

Llevan a escena Menea para mí, porque este grupo de trabajo aún sigue creyendo fervientemente que el amor puede más.

“Maxi yo me llamo, a mi amor se lo dedico, Paola es su bello nombre, vuelve a mí te lo suplico.”

Dramaturgia y dirección: Mariana Cumbi Bustinza

Elenco: Luciano Crispi (El Masi), Ezequiel Baquero (El Tucu), Catalina Jure (La Noe), Natalia Gatto (La Pao), Ornella Fazio (La Peke), Germán Matías (El Wester), Vanina Cavallito (La Mami) y Mercedes Hazaña (La Magui).

DOMINGO 24 DE JUNIO

Publicado el lunes 18 de junio de 2018