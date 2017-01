Preocupación de jubilados de la ciudad por las prestaciones de PAMI

El vecino “Tino” Moglie, quién siempre lucha por los derechos de los jubilados, se refirió a la situación que atraviesa la prestadora de la salud. En ese sentido, garantizó que ya existen cuatro medicamentos que no son gratuitos. Asimismo, señaló que todo se agrava aún más en aquellos adultos mayores que cobran la jubilación mínima.

En relación al panorama actual, dijo “ha retrocedido una enormidad el trabajador jubilado”. En cuanto a las autoridades locales de PAMI, explicó que ha solicitado una reunión, pero todavía no ha tenido respuestas.

“El otro gran problema que tenemos, es que no hay una Clínica en Luján, vas al médico que te designan de cabecera y te da para dentro de dos o tres meses porque está tapado de trabajo. La Clínica, San José de Jáuregui, prácticamente te vas a morir allá y en la Guemes si no llevas la plata en los ojos, no atiende al PAMI”.

