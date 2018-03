Preocupación ante el deterioro y la falta de revestimiento de casas para inundados

Desde la Comisión de control y seguimiento de relocalización de vecinos inundados, se refirieron a la situación de las viviendas. Guadalupe Ledesma dialogó con Luján en línea y puntualizó en la calidad y el estado en que se encuentran las casas del barrio Santa Marta. Explicó que ellos habían advertido que el material utilizado no era de primera de calidad y que era necesario de manera inmediata que se les haga el revestimiento. Hasta el momento, tras haber pasado dos años de ser entregadas no se realizó el mismo.

“Estas ya se están deteriorando, ya hemos dicho muchas veces de las paredes, se están despegando los cerámicos de la cocina y baños, no en una sola vivienda, no es que hay un problema en una vivienda en particular, sino estas cuestiones son estructurales”, se explayó en relación a la casas y aseguró que no hubo un control y seguimiento por parte de las autoridades de turno.

Por otro lado, manifestó: “Nosotros exigimos innumerables veces que se revistan, sino van a tener que construir otras treinta casas nuevas a las familias porque se están deteriorando de forma muy acelerada”.

-Las que faltan construir:

“Las 88 en construcción en la actualidad, hay 30 en un 80 por ciento terminadas, las otra 30 está la planta baja hecha y calcularían que para el mes que viene comienzan las otras 28. El tema que nos vienen diciendo a nosotros es que no les están dando los fondos de la forma en que se había acordado”, señaló Ledesma.

En cuanto a las otras 84 que va a ejecutar nación, comentó que es fundamental que la construcción comience lo antes posible. Por lo que, resaltó que fue una postura que ellos tomaron desde el principio, amén de que los plazos sean similares para todos los vecinos. “Aún el proceso no fue iniciado en Nación porque provincia no presentó alguna documentación todavía”, comentó.

