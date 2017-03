Por segunda vez entraron a robar a la Escuela Nº 31 del barrio Ameghino

En la madrugada del jueves la institución educativa ya había sufrido un robo, donde lograron llevarse un televisor plasma 32′ y dinero en efectivo, otros elementos fueron encontrados por la policía a pocos metros, sin embargo una vez más en la madrugada del viernes volvieron a ingresar a la Escuela. En esta ocasión, entraron por el mismo lugar, desde el techo de la secundaria para llegar al patio compartido, pero se fugaron por la calle Ameghino.

La Directora del nivel primario, Paola Avalos, dialogó con este medio y explicó que realizaron el corte de luz del medidor para que no se active la alarma, y que además rompieron los arreglos hechos el día anterior. Asimismo, consideró que han tenido que fugarse rápidamente porque no lograron llevarse nada, y todo quedó armado contra una pared. La Directora explicó, “tenían un equipo de música, el proyector, estufas y calefactores que no habían sido colocados”.

En relación a los hechos delictivos, afirmó “necesitamos el acompañamiento de la comunidad, que colaboren con la denuncia”, y agregó “necesitamos que la justicia pueda actuar y avanzar”. Por lo que, solicitó la ayuda a los vecinos sobre toda información que tengan, que se acerquen y colaboren, y argumentó que es fundamental el apoyo de todo el barrio.

Publicado el Viernes 31 de Marzo de 2017