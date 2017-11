Por la unanimidad se derogó la Ordenanza que rezonificaba el lugar de la Centra Termoeléctrica

Con una gran presencia de vecinos de distintos barrios de la ciudad, acompañados por banderas, carteles, y otros elementos identificatorios en contra de la Centra Termoeléctrica se le dio tratamiento al tema. En primer lugar, tomaron la palabra cada uno de los vecinos anotados previamente, donde el mensaje común fue “No a la Termoeléctrica” y sí a la derogación de la Ordenanza que permitió la rezonficación del predio. Asimismo, todos coincidieron en la cuestión ambiental y de salud, principalmente sobre todo pensando en sus hijos y la cercanía de la empresa Araucaria Energy a establecimientos educativos públicos y privados.

El tratamiento fue extenso, debido a la cantidad de vecinos que tomaron la palabra. Alfredo (vecino del barrio Los Laureles), entre otras cosas señaló “sean nuestros representantes y no de las empresas para que tengan el mayor beneficio con el menor costo de inversión, comprometiendo la salud de los vecinos que la rodean”.

Una vecina de la ciudad de Jáuregui, afectada directamente de Curtarsa, señaló “muchos de los partidos que ustedes hoy representan fueron cómplices directos de que desde los años 80 hasta el 2013 hayamos sido envenenados, la lista de gente muerta y enferma que tenemos en Jáuregui es responsabilidad de la falta de voluntad política municipal, provincial y nacional”. Luego tomó la palabra otra vecina, Melisa Estrella, quién resaltó “lo que me gustaría saber son capaces de argumentar y de sostener argumentos fiables de acerca de la empresa no va lesionar el derecho a la vida y a la salud porque aquí se esfuerzan en saber lo que dice la empresa en un informe de 20 páginas”, considerando que en un documento de 20 páginas no es posible dimensionar los daños reales de la Central.

Además, la vecina aseguró que la votación del 6 de noviembre fue ilegal e ilegítima. Otra de las vecinas, barrio Comarcas, apuntó a la cercanía de las escuelas y jardines, por lo que habló en representación de todas madres. Por su parte, resaltó que vino a la ciudad en búsqueda de calidad de vida. “Pensamos en nuestros hijos en nuestros nietos y nuestro futuro, nos sentimos engañados y esperamos que acompañen y remedien el error que cometieron”.

Acto seguido, tomaron la palabra otros vecinos de los barrios Ameghino y Valle Verde, como también trabajadores de la Universidad Nacional de Luján. Finalizado el estado de Comisión, tomó la palabra Leonardo Boto, se refirió al informe de la empresa hizo hincapié en el impacto ambiental de esta Central Termoeléctrica. El concejal Carlos Pedro Pérez, adelantó el acompañamiento de derogar la ordenanza, sin embargo solicitó el respeto por parte de los vecinos. Por su parte, el edil Facundo Romero denunció, cierto “apriete” o intimidación por parte una representante de la Empresa que en la jornada del lunes se hizo presente en Presidencia del HCD. Romero, expresó “es una nota intimidatoria donde nos recuerda a los concejales que tenemos responsabilidades penales, responsabilidades administrativas por las cosas que aprobamos y que si derogamos la ordenanza vamos a tener responsabilidades de ese tipo”.

Finalmente se procedió a la votación nominal. Solo estuvo ausente en el recinto el Concejal Jonatan Fattorini.

VOTACIÓN:

Publicado el lunes 27 de noviembre de 2017