Pensiones no contributivas: Se habilitó un listado de reclamos en Desarrollo Social

En el marco de las denuncias de la suspensión de las “pensiones no contributivas”, se dialogó con el Director de Políticas Sociales, quién expresó que dependen de Nación y no del gobierno local. No obstante, ante el reclamo de vecinos explicó que al enterarse del tema comenzaron a realizar las averiguaciones correspondientes.

“Se empezó a aplicar en Nación el cruce de datos que la Ley indica para verificar si los beneficiarios de las pensiones no contributivas cumplían con todos los requisitos necesarios para recibir esa pensión. Al realizar el cruce de datos se encontraron con personas, que según la ley no estaban para recibir estos requisitos. Evidentemente esto surge del cruce frío de las variables”, apuntó el Director.

-Trámite de reclamo:

Se habilitó un listado de reclamos en Desarrollo Social de la ciudad, donde se asesora a cada vecino y se trata puntualmente cada caso. Luego, a través de una declaración jurada que se realiza en el Anses, en las oficinas de pensiones se comenzaría a entregar nuevamente la pensión.

“Las situaciones que no cumplen con la Ley vigente, que es la misma ley original de las pensiones, rápidamente se la levantan para volver a tener la pensión”, aseguró Romero.

Publicado el Lunes 12 de Junio de 2017