Patín artístico Club Flandria desarrolló el tercer torneo amistoso

Con una asistencia de aproximadamente 500 personas, el pasado 28 de mayo se realizó el tercer torneo amistoso de Patín artístico Club Flandria a cargo de la técnica nacional Verónica Burgueño.

Participaron 170 patinadores de diferentes clubes, entre ellos el Club Mercedes, Club Bragado, Club Dudignac, Club Costa Brava , Club Jorge Newbery y el equipo anfitrión de Club flandria. Los jueces que se hicieron presentes torneo son de la liga Lipac .

Representando a la institución de Jáuregui 43 patinadores compitieron en pista en eficiencia libre y pareja.

RESULTADOS

EFICIENCIA 2 C MAYORES

2 puesto -Melina Rocha

EFICIENCIA 5 C 8 AÑOS

1 puesto – Julieta Ponce

EFICIENCIA 5 C 10 AÑOS

3 puesto – Rosario Quinteros

4 Puesto- Julieta Anchava

EFICIENCIA ESCUELA FORMATIVA 14 AÑOS

1 puesto – Ana Iribarren

EFICIENCIA ESCUELA FORMATIVA 13 AÑOS

2 puesto – Jazmín Martínez

EFICIENCIA ESCUELA FORMATIVA 12 AÑOS

6 puesto – Ailen Asencio

EFICIENCIA ESCUELA FORMATIVA 11 AÑOS

1 puesto – Ema Mittidiero

EFICIENCIA ESCUELA FORMATIVA 10 AÑOS

1 puesto – Nahiara Lescano

EFICIENCIA ESCUELA FORMATIVA 9 AÑOS

1 puesto – Jazmín Galiano

3 puesto – Olivia Iribarren

EFICIENCIA PRINCIPIANTES 13 AÑOS

2 puesto – Alma Muñoz

3 puesto – Emilia Martini

4 puesto – Malena Mittidiero

EFICIENCIA PRINCIPIANTES 12 AÑOS

1 puesto – Brisa Aliendro

2 puesto – Marianela Méndez

EFICIENCIA PRINCIPIANTES 11 AÑOS

2 puesto – Milena Moreno

5 puesto – Maria José Agemian

6 puesto – Sol Rodriguez

Mención – Ailen Maguicha

EFICIENCIA PRINCIPIANTES 10 AÑOS

2 puesto- Candela Aliendro

EFICIENCIA PRINCIPIANTES 9 AÑOS

1 puesto – Milena Ledesma

4 puesto – Morena Rodas

5 puesto – Lara Peralta

EFICIENCIA PRINCIPIANTES 8 AÑOS

2 puesto- Julieta Fernández

4 puesto – Alma Muñoz

EFICIENCIA PRINCIPIANTES 7 AÑOS

1 puesto – Valentina Bruno

3 puesto – Oriana Sotelo

EFICIENCIA PRINCIPIANTES 7 AÑOS CABALLEROS

1 puesto- Agustín Anchava

EFICIENCIA PAREJA (7 AÑOS)

1 puesto – Valentina Bruno/ Agustín Anchava

EFICIENCIA INCENTIVO 5,6,7,8 ,9,10,11 Y 12 AÑOS

MENCIONES

Olivia Rodriguez

Josefina Maguicha

Mariangeles Tolosa

Priscila Funes

Constanza Cebolla

Tiziana

Maitena Anselmo Isassi

Kiara Quinteros

Ema Peñalba

Victoria Arriondo

Carolina Rondon

Magali Pavoni

Abril Vallejos

Catalina Boetcher

“Agradecemos a los directivos del Club, A los papas, técnicos y patinadores por la excelente jornada vivida. El próximo compromiso sera el dia 4 de junio con la segunda fecha de la liga Lipac”, expresaron desde el Club.

Publicado el Martes 30 de Mayo de 2017