Otra vez robaron en la Escuela de Fútbol del Juan XXIII

Nuevamente volvieron a robar en las instalaciones de la Escuela de Fútbol del barrio Juan XXIII.

“Verdaderamente no vemos como solucionar esto, cambiamos las puertas, pusimos más luz, cerraduras nuevas. Cortaron el alambre, barretearon la puerta y se llevaron las cuatro pelotas nuevas que compramos para la jornada, hace poco más de un mes, además se llevaron otras pelotas un poco mas viejas que estaban ahí, las dos garrafas, rompieron y desparramaron golosinas y gaseosas que estaban preparadas para llevar a Azcuenaga donde jugaban los chicos, por ahí el valor material no es muy grande, pero se logra con mucho sacrificio trabajando por los chicos para que esten mejor para que no les falten cosas y cada vez podamos darles más” explicaron los integrantes de la Comisión Directiva y padres.

Publicado el martes 17 de octubre de 2017