Osvaldo Ruggero: “El domingo es el cierre de la etapa anterior”

El entrenador de Luján Osvaldo Ruggero consideró que el encuentro del domingo ante San Martín de Burzaco, que será transmitido por Luján en Línea y Cablevisión, será el cierre de la etapa anterior.

“En caso de ganar lograrían ellos (jugadores y parte del cuerpo técnico) la clasificación a la Copa Argentina, que es un objetivo que se plantearon cuando estaba Oscar Mena. Creo que es un cierre de ciclo, yo simplemente voy a acompañar”, expresó el DT del Lujanero, que llegó a principio de año y se acopló al cuerpo técnico formado por el “Gallego”.

Con respecto a la pretemporada, en donde el elenco de la Banda disputó tres amistosos -1G 1E y 1P-, a Ruggero le dejó un resultado positivo. “La preparación fue muy buena, físicamente están todos bien. Encontré un grupo trabajador y con ganas de conseguir las metas planteadas”, analizó.

Si algo destacó a Luján durante el semestre pasado, más allá de los puntos cosechados y la 4° posición en el certamen, fue el buen juego. Ante esto, el nuevo entrenador adelantó que la metodología futbolística no va a cambiar.

“Mi idea es seguir con la misma línea de Mena y de a poco ir incorporando mis intenciones. Creo que es un equipo que todavía no ha llegado a su techo”, afirmó.

Por último, Ruggero dejó de lado los impedimentos que podría generar el estado del campo del Municipal. “La cancha está como está, no quiero que sea algo que me quite energías. Hay que acomodarse y darle para adelante. Si se puede jugar por abajo mejor, no hay que renunciar al buen juego”, manifestó, confesando que la intención es entrenar una vez por semana previo a cada partido.

TRANSMISIÓN EN VIVO Y HD

Luján en Línea y Cablevisión, en conjunto con Radio Ciudad de Luján, transmitirán EN VIVO Y HD Luján – San Martín de Burzaco, con los relatos de Alfredo Attili y los comentarios de Antonio Filipoli.

El cotejo comenzará a las 17 horas. Si el Lujanero gana se clasificará directamente a la Copa Argentina.

Probable formación: Matías Lescano; Delfor Minervino, Luciano Monasterio, Franco Rodríguez, Damián Santagati; Santiago Fredes, Federico Carneiro, Gonzalo Pérez; Gastón Sánchez, Juan Cruz Vera Borda y Lucas Chambi.

Maximiliano Pighín y Joaquín Marcos están suspendidos y no podrán estar desde la partida.

Publicado el jueves 25 de enero de 2018