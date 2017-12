Vecinos se reunieron con Luciani y aseguraron que “recibió presiones de Provincia y Nación”

Como fue publicado en la mañana de hoy, el Intendente se reunió con cuatro vecinos en la tarde de hoy. Uno de los vecinos dialogó con Luján en línea y explicó que el Intendente se comprometió a dar cumplimiento a la Ordenanza aprobada por todos los concejales el pasado 27 de noviembre. Asimismo, comentaron que Luciani dijo que no puede erradicar algo que no existe, ya que no esta funcionando y no está habilitada.

Los vecinos comentaron que el Intendente les habló que recibió importantes presiones del orden nacional y provincial, como así también que recibió intimaciones de la empresa que están siendo contestadas.

Por su parte, consideraron que Oscar Luciani sigue sosteniendo que la empresa ingreso como “servicios”, y que por tal razón continuó con el proceso legal y fue aprobada la rezonificación el HCD. Sin embargo, se habría localizado un expediente del mes de septiembre donde la empresa hace un pedido de “industrial exclusiva”, lo cual correspondería a empresas de Tercera Categoría.

Por último, señalaron que el Intendente no descarto la intervención de provincia y nación, ya que fue decretada la “emergencia energética”.

Publicado el viernes 15 de diciembre de 2017