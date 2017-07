Oscar “Gallego” Mena confesó sus ganas de dirigir a Luján

Oscar “Gallego” Mena, histórico exjugador y un hombre muy querido por los hinchas de Luján, confesó desde España sus ganas de dirigir al Lujanero durante la próxima temporada.

En diálogo con el periodista Alfredo Attili, charla que fue reproducida en el programa radial Audiodeportes en Radio Ciudad de Luján, Mena admitió que la idea de convertirse en el nuevo DT del elenco de La Banda es real, aunque la posibilidad parecería remota.

“Yo a Luján vendría encantado de la vida. ¿Me gustaría ir? Si. ¿Habría problemas económicos? No. Pero nunca me hicieron un acuerdo, me parece que tienen otra decisión tomada”, expresó desde Madrid, ciudad donde actualmente es entrenador de un conjunto local.

Asimismo, Oscar Mena aseguró que su único deseo es que al Lujanero le vaya bien. “Si Luján asciende, con el entrenador que sea, yo soy el primero en festejar”, anheló.

Lo cierto es que en los próximos días la CD va a definir quien será el entrenador para el certamen venidero de la Primera División C. ¿Llegará en avión?

Publicado el Martes 11 de Julio de 2017