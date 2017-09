Organizan el taller de intercambio para la construcción de la Marca de la Ciudad

La Municipalidad de Luján, conjuntamente con la Cámara de Turismo de Luján, organizan el primer taller de intercambio para la construcción de la Marca de la Ciudad de Luján, a desarrollarse el jueves 28 de septiembre a las 13 horas en el Salón Auditorio del Museo de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”, 9 de julio 863.

En la misma estarán presentes los licenciados Agustín Díaz Vega y Martín Giralda, quienes contarán la experiencia de la gestión y creación de la Marca País. También estará presente el licenciado Pablo Casals, Subsecretario de Innovación y Tecnología de Ministerio de Turismo de la Nación.

¿Para qué se utiliza la Marca País?

Es una herramienta valiosa para competir mejor en los mercados internacionales, llevando hacia ellos la esencia de lo argentino; ya sea a través de sus paisajes, su deporte, su tradición, su cultura, sus productos y también la forma en que lo hacemos.

La Marca País Argentina no es un sello de origen, aunque permite identificar a los productos y servicios argentinos en el mundo, comunicando nuestra identidad nacional, como somos y como queremos que nos vean potenciando la imagen del país.

¿Por qué es importante contar con una Marca de la Ciudad de Luján?

Cada ciudad despliega su propia estrategia de marca para mostrar sus atributos diferenciales respecto a las demás ciudades. No se trata de puro marketing, sino de cómo queremos que el resto nos vea. Estos factores diferenciales son el conjunto de la imagen con la que históricamente se relaciona a la ciudad de Luján (Historia y Religión) por ejemplo, y la otra mirada que sobre nuestra ciudad queremos difundir (innovación, creatividad, identidad, etc.).

¿Qué debe simbolizar la Marca de la ciudad?

La marca debería reflejar los atributos que hacen a la ciudad más deseable sobre otra. La marca también arrastra una historia que se basa, esencialmente, en las percepciones generalizadas que se han tenido de ella en el pasado.

Fuente: Dirección de Prensa Luján

Publicado el miércoles 20 de septiembre de 2017