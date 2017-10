Nueva medalla para Luján en los Juegos Bonaerenses

La Dirección de Deporte de la Municipalidad de Luján y la Subdirección de la tercera edad informaron los nuevos resultados de las disciplinas que se compitieron durante la jornada de ayer.

Medalla de Plata

Kevin Bramuel es taekwondista de la Casa de la Juventud y en su categoría Sub 14 se alzó con el segundo puesto en la competencia. Su entrenador es Pepe Mansilla.

Resultados de otras competencias:

Fútbol especial: Los chicos del CEF n 27 finalizaron su actuación con una caída por 3 a 2 ante el equipo de Ezeiza. Dejaron todo en la cancha pero no alcanzo. Gracias a sus profes Martín Graglia y Andrea Puchernau por hacer realidad el sueño de los chicos de estar en esta Final Provincial.

Atletismo. En el día de ayer tuvimos varias participaciones: De la escuela Inmaculada Concepción: Victoria Rodríguez: 6 ta en Lanz de disco Posta 5 x 80: 5 ta en la serie, no accediendo a la final. Paloma Strambi: 6 ta en Salto en largo. De la Escuela Hermanas Vicentinas: Victoria Pérez Díaz: 6. ta en Lanz de bala. Manuela Deveaux: 5 ta en la serie, no clasificó a final. Fermín Urtasum: 9 no en Salto en Largo.

Los chicos de Futsal de La Escuela secundaria N 2 de Pueblo Nuevo, culminaron su participación en el torneo con una derrota ante Villarino por 3 a 2. Tuvieron resultados muy ajustados, no ayudo la suerte. Les agradecemos a ellos y sus profes Maxi Miranda e Irma Martínez.

Tenis de mesa: En convencionales Francisco Anselmo se despidió con una ajustada derrota por 3 a 2.

En especiales: Juan Saban cayó ante su rival, dependiendo de los resultados de los demás para ver su pase a semifinales. Jimena Melo ganó su última presentación clasificando a semifinales. Iván Lara, con, dos ganados y dos perdidos, terminó su participación.

Bautista Román, nuestro ajedrecista, empató ayer su cuarta partida y ganó la quinta. De esta manera sigue al tope de la tabla compartida con dos competidores más. Hoy por la mañana se define el torneo con la última partida.

Aquatlon: Disciplina que combina natación y pedestrismo. Los chicos de In corpóre sano, dirigidos por Federico Martinelli obtuvieron los siguientes resultados: Matt Zander 5 to lugar, Anna Mendoza 7 mo lugar, y el dirigido por Patricio Crinigan Ramiro Chielli 5 to lugar.

Gimnasia artística Sub 18: Las chicas de ELGAFYM obtuvieron el 5 to puesto en una destacada actuación.

Patín. Juegos Bonaerenses 2017: Finalizada la competencia nuestras patinadoras obtuvieron los siguientes resultados: Pilar Moyano 9 no lugar, Catalina Alonso 12 do lugar.

En tanto los Adultos mayores participaron en:

Fútbol tenis siguen avanzando en el Torneo. Ambos equipos, A y B, pasaron a semifinales.

Marta Solimandi en Tenis de mesa cayó ayer ante San Miguel del Monte por 3 a 0. De esta forma, con 2 derrotas y una victoria se despide del torneo.

Publicado el miércoles 4 de octubre de 2017