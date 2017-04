Nicolás Quarenta explicó porque finalizó la sesión del Concejo 

Ante los agravios recibidos por dar por finalizada la apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, el presidente del Cuerpo, Nicolás Quarenta, explicó: “Yo tomé la decisión que me faculta el reglamento interno y preservé la integridad física de todos los presentes”. Además, denunció que cuando bajó del atril “una persona me increpó y me agredió”.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Quarenta, se defendió ante los insultos y acusaciones recibidas por parte de algunos de los concejales de la oposición y de particulares que presenciaron la apertura de Sesiones Ordinarias. “En reunión de labor, previa a la sesión, ningún concejal planteó que quería tomar la palabra”, sostuvo.

“Y ante algunas versiones de que los gremios querían hablar, me comuniqué con Enrique Peñalba y me dijo que iban a ir al Concejo e iban a tratar de que el intendente los escuche. Esa cuestión quedó obsoleta cuando Oscar Luciani dio por terminado su discurso, se levantó y se retiró”, agregó Quarenta sobre la posibilidad de que el Cuerpo Deliberativo pase a Comisión.

Acerca de lo sucedido durante la sesión, el presidente del Concejo Deliberante recordó: “Cuando me quedo mirando que el intendente se iba, veo que lo embiste una señora y lo agarra del brazo y, sumado a esto, las distintas agresiones verbales que estábamos sufriendo por parte de los presentes, decido tomar la decisión que me faculta el reglamento interno en su artículo 53 para preservar la integridad física de todos los presentes”.

Ante esta situación, Quarenta tomó “la decisión de cerrar la sesión aunque ya había sido finalizada por el propio intendente, ya que la sesión especial de apertura, según el decreto de la convocatoria, tenía que ver con ese único tema y no discusiones salariales u otros temas”.

Y reiteró: “Tomé la decisión de que la sesión termine porque el intendente finalizó su discurso. Y ahí se termina la apertura de sesiones”. Por otra parte, denunció que “cuando bajé del atril una persona me increpó y me agredió. Por todas estas situaciones, quise preservar la integridad de todos presentes y finalicé la sesión”.

Finalmente, remarcó que “no había nada pactado ni era reglamentario”.

Publicado el Domingo 2 de Abril de 2017