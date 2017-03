Nicolas Grande presenta su libro, Luján: Historias subalternas

El reconocido periodista lujanense presentará su libro el próximo viernes en las instalaciones de la Biblioteca Ameghino. “Luján: Historias subalternas”, es un libro que rescata personajes y procesos sociales lujanenses anclados en momentos históricos diversos, que transitaron por luchas y proyectos contrahegemónicos, truncos muchos de ellos, pero no por eso menos útiles como referencias para el presente. Estos personajes no bautizan calles ni instituciones, no encuadran en el modelo de prohombres hacedores del pago chico, no son los grandes protagonistas de las historias oficiales. Ni siquiera sus historias son las grandes historias que llenan libros.

Se debe destacar, que muchas de estas historias fueron publicadas entre 2012 y 2014 como suplemento del periódico El Civismo bajo el título de Historias Subalternas. Para darle forma al libro, varias de ellas fueron ampliadas, mientras que otros textos son inéditos. La obra se compone de cinco capítulos: El Aluvión; Libertarios; Pueblos originarios; Sueños, pesadillas y resistencia; y Otros relatos. Al respecto, en el prólogo a cargo de Patricio Grande -profesor de Historia y magister en Ciencias Sociales con mención en Historia Social (UNLu).

Así, entre otros acontecimientos, cobran visibilidad pública e histórica diferentes experiencias políticas de los pueblos indígenas, las acciones libertarias de migrantes anarquistas, el desafío clasista de los huelguistas textiles de Jáuregui en 1947 y las formas de organización colectiva de resistencia a la dictadura cívico-militar durante el período 1976-´83”.

El trabajo se completa con dos textos a cargo del historiador local Federico Suárez y del periodista Horacio Papaleo. En el primero, Suárez resignifica el rol de Manuel Costa de los Ríos desde su condición de esclavo africano que le otorgó características particulares a esa primera expresión de fe. Papaleo, en tanto, ahonda en la figura del sacerdote José Lindor “Cacho” Zaccardi y un trabajo pastoral anclado en las necesidades de los más humildes. El diseño de tapa e interior estuvo a cargo de Virginia Centioli.

Publicado el Miércoles 15 de Marzo de 2017