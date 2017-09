Miguel Prince: “Es necesaria la construcción de una fuerza política más amplia que el peronismo”

El jueves por la tarde, la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez, actual Diputada Nacional y presidenta del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, fue recibida por Miguel Prince en el local de Unidad Ciudadana. Entre vecinos, militantes y autoridades del PJ Luján, también estuvieron presentes Silvio Martini, presidente del Concejo Deliberante, y las concejalas Vanina Pascualín y Erica Pereyra del Interbloque Peronista.

Miguel Prince presentó a la Diputada con un recuerdo en la vida de la invitada que la vinculó a Luján por siempre: “Cristina tiene su Alma en Luján. Además de trabajar juntos en infinidad de proyectos para Luján, Cristina bautizó a su hija, Alma, en una hermosa ceremonia en la Basílica que tuvimos el honor de presenciar”, explicó Miguel Prince.

Iniciada la charla, la diputada ratificó a los presentes que “nosotros creemos que cuando el estado no está presente, lograr la felicidad es más difícil de alcanzar. No todos salimos del mismo lugar, no todos tuvimos las mismas oportunidades en la vida. No todos tenemos los mismos problemas”.

“Nosotros entendemos que la felicidad no se realiza individualmente, y que una sociedad se realiza exclusivamente cuando nos realizamos todos. La verdadera felicidad no está atada a lo material, sino al espíritu, al compartir con los demás, al ser con el otro. A que el otro no sea un desconocido, sino a que sea un hermano. Por eso, en octubre el peronismo vota en unidad”, concluyó Cristina Álvarez Rodríguez.

Para finalizar, Miguel Prince convocó a la militancia a seguir construyendo el espacio y dijo “con la incorporación y la relación con las buenas personas, es necesaria la construcción de una fuerza política más amplia que el peronismo, pero que lo contenga. Somos un espacio político con un proyecto claro de gobierno ético, transparente y participativo, con ida y vuelta permanente con los vecinos. Todos somos importantes”, finalizó.

Publicado el lunes 18 de septiembre de 2017