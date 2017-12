Martini: “Es la junta electoral la que debe convocar a una nueva sesión preparatoria”

Como ex Presidente del HCD habló sobre lo vivido el lunes.

El reciente Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Silvio Martini, dialogó con Luján en línea por la situación que hoy esta atravesando la nueva conformación del cuerpo deliberativo que al día de la fecha no tiene autoridades. En ese sentido, “es por primera vez que sucede acá en Luján, no conozco algún otro antecedente en la provincia, excepto la que está sucediendo también hoy en San Antonio de Padua”.

En cuanto a los pasos a seguir, él expresó que “yo entiendo que desde lo legal y obviamente que hay que hacer la consulta a la asesoría general de gobierno entiendo que es la junta electoral la que debe convocar a una nueva sesión preparatoria”. Al igual que el concejal Casset coincidió que tanto la jura como la elección de autoridades se hace mediante sesión preparatoria.

Por su parte, se refirió a otras sesiones preparatorias y aseguró que siempre se han consensuado las autoridades y añadió que “ningún partido político se arroga el cien por ciento de los votos”…”me parece que es un atropellamiento al diálogo, a la conversación continúa que hemos tenido y tenemos”.

Por otra parte, teniendo en cuenta que nos ediles son 10 oficialista y 10 opositores, y que la definición en casos de empate la tenga el Presidente dijo “tampoco es bueno para la democracia que todo salga por desempate. Además, hizo foco en el escenario que hoy presenta el HCD y aseguró: “Primero que es lamentable, a mí no me gusta estar en una situación donde no tenemos autoridades en el Concejo, donde se hace difícil hasta la relación institucional con ejecuciones que tenemos que llevar adelante”.

