Martín Pugliese vuelve al Teatro Municipal

Martín Pugliese, uno de los más destacados comediantes de los últimos tiempos, presenta su show de comedia “Solo de stand up” el próximo viernes 7 de abril a partir de las 21:30. Entrada general $200.

SINOPSIS

Durante una hora, Martín muestra un cambio de óptica sobre los temas que atraviesan nuestra vida cotidiana para reírse de ellos. A lo largo del show hablará sobre la convivencia, los hijos, los sueños, el trabajo, y las clases sociales.

Martín Pugliese

Como comediante de Stand Up participó en Cómico 3,4 y 5. Y presentó sus shows ‘Bye Bye Humor’ ‘Pugliese, Pugliese, Pugliese’ y ‘Encendido’ con gran éxito en Buenos Aires. Y llevó el Stand Up al Teatro San Martín de la mano de Javier Daulte en su versión de Macbeth de Shakespeare.

En radio formó parte del equipo de “Al Ataque”, el programa de POP Radio 101.5 conducido por Diego Korol.

Fue nominado al Martín Fierro como “Labor Humorística en cable” por su performance en el programa “Stand Up Comedy Central” programa del que participó en tres de sus versiones.

Nominado por ACE como “Revelación” 2008 y “Mejor Espectáculo Concert” (Bye Bye Humor).

En los tres años que fue Presentador del ‘Varieté del Farabute’ el show obtuvo un premio Clarín como Mejor Revista y una nominación a los premios ACE.

En TV fue pionero en incursionar en el Stand Up en el ciclo “Spa” convocado por Raúl Becerra, Alejandro y Adrián Korol (2007). Fue guionista y humorista en los programas “Usted qué hubiera hecho?” “Resumiendo” y “Con Sentido Público” de la TV Pública.

Publicado el Lunes 3 de Abril de 2017