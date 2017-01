Marcelo Sanchez dijo que el “2 de abril” debe ser inamovible

El Veterano de Malvinas y ex Presidente de la Comisión Nacional, Marcelo Sanchez, se refirió al feriado del 2 de abril y dijo, “es un acto de reflexión y patriotismo de nuestra historia reciente que debemos recordar no para reivindicar la Guerra, el objetivo es recordar a nuestros Héroes Nacionales”.

Asimismo, agregó “lamentablemente el Gobierno Nacional, de Mauricio Macri nos preocupa , nos enoja , nos falta el respeto, nos altera, perjudica la salud de los veteranos y especialmente de los familiares de nuestros hermanos héroes que reafirman con su sangre en el Mar, en el cielo y en la turba Malvinera nuestra Soberanía Nacional, como así también el Pueblo se manifiesta en general con tristeza , bronca y dolor cuando lee y escucha como el Gobierno Genera acciones desmalvinizadora”.

De este modo, puntualizó “nos está acostumbrando a estas dolorosas acciones en el pasado el Presidente actual manifestó: No entiendo los temas de soberanía en un país tan Grande, y remarco las Islas Malvinas Serian Un gasto adicional para nuestro País, luego una calle que se llamaba 2 de Abril paso a llamarse Inglaterra, luego su primer 2 de abril no estuvo en ningún palco compartiendo el acto con los veteranos y familiares”. A su vez, y continuó, luego llego el desfile del Bicentenario el Presidente no estuvo en el Palco y mencionó en su red social que estaba muy cansado pero luego apareció en el campo de polo donde los veteranos ya no estaban. Y agregó, el acuerdo vergonzoso con el gobierno Ingles donde solo se habla de negocios y nada de soberanía.Además, el Veto de una ley que beneficia al universo de veteranos que fue votada por unanimidad en ambas cámaras inclusive por sus legisladores.

“El mapa sin las Islas Malvinas y las Antártida, y ahora quiere hacer trasladable el 2 de abril, un día donde a los veteranos nos costó mucho primero la sangre derramada, luego la dura posguerra, el decreto 52/ 2017 al final manifiesta lo siguiente”.

-2 de abril como inamovible:

“El feriado 2 de abril de carácter inamovible me hizo protagonista conjuntamente con otros veteranos en especial el Vgm Miguel Peralta presentando el proyecto que incluiría a la ley 25370 la frase de carácter inamovible convirtiéndose en la ley 26110, dado que era inexplicable como los veteranos no podían concurrir a los actos recuerdo con mucha pasión y alegría el voto por unanimidad de ambas cámaras”

“Fueron años de discutir una posición en el año 1983 ley 22769 el 2 de ABRIL se llamaba “Día de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”, en el año 1984 ley 24160 pasa a llamarse “Día del Veterano de Guerra”, y en el año 2000 se establece la ley 25370 que se denomina “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” es decir fuimos con los años con compromiso corrigiendo algo que nos parecía injusto, y en año 2006 al fin logramos el objetivo; Artículo 1 : Modifícase el artículo 1 de la ley 25.370 el que quedará redactado de la siguiente manera:Artículo 1 : Declarase “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, el 2 de abril, el que tendrá carácter de feriado nacional inamovible”.

Publicado el Jueves 26 de enero de 2017