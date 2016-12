Marcelo Oberti realizó un balance positivo con Secretario de Seguridad

La Seguridad resulta ser un tema sumamente delicado en los tiempos que corren, y la ciudad no ha sido ajena de esa situación. En septiembre de este año abandonó el cargo de Secretario Héctor Navarro y tuvo el reemplazo de Marcelo Oberti. A cargo de esta función desde hace tres meses, se refirió a este período y consideró que puede hacer un balance positivo.

“Yo creo que se ha avanzado bastante, se ha conformado y se está mejorando un buen grupo de trabajo, que cada uno tiene su impronta de conducción en lo que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad, todos están entendiendo esa idea”, afirmó. Asimismo, nuevamente se refirió al egreso de los 53 cadetes, y una vez más puso en valor la incorporación de este cuerpo.

-Expectativas para el 2017

“Yo se que me espera un 2017 con muchísimo trabajo, pero lo he asumido con total responsabilidad. No se trata de un logro personal, el tema es llegar a mejorar toda la situación en beneficio de la sociedad”, culminó.

Publicado el Jueves 29 de diciembre de 2016