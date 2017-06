Marcela Manno se refirió a las pensiones no contributivas

La ex Subdirectora de Discapacidad dio su opinión.

La concejal de Cambiemos, Marcela Manno, y ex Subdirectora de Discapacidad se refirió a la suspensión de las “Pensiones no contributivas”, y destacó que la medida se retrotrajo. No obstante, informó que ante cualquier duda o incertidumbre sobre esto deben acercarse a los Centros de Referencia, o también pueden consultarlo a través de internet en la página de Anses en la solapa “Dónde cobro” y ver cuál es la próxima fecha de pago.

“Todo el mundo está con la inquietud de saber si fueron alcanzados por este tipo de medidas, entonces para llevarle tranquilidad a la gente, decirles que este procedimiento, que fue un mal procedimiento se retrotrajo a la medida anterior”, afirmó.

Por otro lado, Manno agregó “nos sorprendió la modalidad de comunicar las bajas”, por lo que consideró que es fundamental acercarse, bajar al territorio, para entender que lo está pasando.

– Donde acercarse

Para más información, explicó que pueden acercarse al Centro de Referencia local, en Lavalle 750, a la Subdirección de Discapacidad que está en calle Colón 1177, a Políticas Sociales en Ituzaingo e Italia. Además, comentó que están todas las trabajadoras sociales territoriales que pueden ser consultadas en los barrios.

Publicado el Lunes 19 de Junio de 2017