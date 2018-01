Tras la manifestación, reincorporaron al empleado despedido

El Centro de Empleados de Comercio encabezó está mañana una manifestación en el centro por un trabajador despedido.

La movilización se concentró en la entrada de la casa deportiva Mega Sport, ubicada en San Martín entre Colón e Italia. Acompañados de bombos y banderas, llevaron adelante una protesta pacífica en busca de la reincorporación del damnificado.

“Después de 8 meses de trabajo me levante un día con un mensaje diciendo que no me presente porque estaba despedido”, explicó Nicolás.

Luego de una serie de diálogos, autoridades de Mega Sport decidieron devolverle el puesto de trabajo a Nicolás, quien deberá presentarse nuevamente el lunes.

Publicado el viernes 12 de enero de 2018