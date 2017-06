Manifestación en la puerta de Argensun

AHORA

Los trabajadores de la empresa Argensun comenzaron a las 6 de la mañana de este martes 27 de junio una manifestación en reclamo al arreglo paritario “del año pasado”.

Con el apoyo de diversos sindicatos y un alto acatamiento, los empleados se encuentran en la puerta de la fábrica haciendo evidente su reclamo y a la espera de una respuesta. La medida de fuerza se extenderá por 24 horas.

Ayer lunes, los manifestantes enviaron un comunicado explicando su postura.

COMUNICADO

Luego de una movilización al Ministerio de Trabajo de nuestra ciudad y quince días de medidas gremiales dentro de la empresa, hemos solicitado vía cartas al directorio que la empresa abra el dialogo inmediatamente en pos de destrabar el conflicto, pero lamentablemente la respuesta fue una carta de la patronal atacando por un lado a los delegados gremiales y por otro poniendo en duda la continuidad de la empresa en caso de continuar con medidas de fuerza, culpando a los trabajadores por de una supuesta “crisis económica” por no llegar a cumplir con los niveles de producción estipulados, una verdadera mentira ya que como informamos anteriormente, la empresa es la responsable de esta situación que ya lleva meses, manteniendo su postura de no pagar la paritaria 2016/2017 que nos corresponde por LEY. Incluso, en los ultimo días amenazo en no abonar tampoco la paritaria 2017/2018 y avanzar con un cronograma de despidos.

Cabe destacar que los trabajadores realizamos comunicados solicitándole a la empresa que convoque al dialogo, cosa que nunca sucedió. Por la negativa de la empresa a no dialogar con los trabajadores, hemos definido en asamblea convocar un PARO TOTAL en ARGENSUN por 24 horas y seguir solicitando a la empresa que convoque al dialogo en base a una propuesta para destrabar el conflicto. Lamentamos la postura de la empresa que nos obliga a tener que tomar esta decisión en pos de defender nuestro salario, ya que actualmente el salario promedio es muy inferior a los montos establecidos por la canasta básica familiar, dejando a las casi cien familias de ARGENSUN en una situación critica.

Es por todo esto que los trabajadores estamos completamente decididos a defender nuestro salario y el derecho a una vida digna, no vamos a permitir que la empresa nos precarice. Este martes 27 de junio convocamos al PARO y concentración en la puerta de la fabrica con todos los compañeros y llamamos a todos los trabajadores, familiares, sindicatos, organizaciones sociales y políticas a la puerta de ARGENSUN para acompañarnos en esta lucha. Basta de precarización laboral!, Basta de despidos!, Defendamos un salario digno y justo! Los trabajadores de ARGENSUN vamos al frente en defensa de nuestros derechos!

SINDICATO U.DE.TA – DELEGADOS UATRE – TRABAJADORES ARGENSUN

Publicado el Martes 27 de Junio de 2017