Lunes y martes paro bancario nacional

El próximo lunes y martes habrá paro nacional de bancos, como medida fuerza a la propuesta salarial del 9 por ciento. Miguel Pastorini, Secretario General interno de Banco Provincia, Miembro de la Comisión Gremial Interna y Congresal del Secretariado Nacional de Bancaria se refirió a la situación y dijo, que se le dará continuidad al “plan de lucha” iniciado el pasado 9 de febrero.

“Lamentablemente la patronal, presionada por el mismo gobierno y el Ministerio de Trabajo hace que se nos plantee la suma de un 9 por ciento de aumento, con lo cual a todas luces se verá que es un suma irrisoria que lo único que hace es violentar una mesa de negociación”, expicó Pastorini. Además, contrapuso que para este año el Banco Central de la Nación estimó una inflación del 25 por ciento.

Además, el gremialista expresó que el gobierno nacional debe cambiar la actitud de no escuchar. “La acción principal del gobierno no es crispar los nervios de la población, es precisamente calmarlos y se calman con medidas justas, racionales, no aumentando tarifas, no enfrentando trabajadores contra trabajadores”, definió.

Publicado el viernes 16 de febrero de 2018