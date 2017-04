Lujanenses compitieron en el Enduro entrerriano

El Certamen “Enduro Entre Ríos y Barrancas” 2016, que Fiscaliza APEMA, inició su temporada 2017 el pasado domingo 23 de abril en el circuito ubicado en el “Camping Balneario Puerta del Sol” de Gualeguaychú.

En una pista que mostró algunos cambios respecto del utilizado el año pasado pero manteniendo las dificultades extremas por el barro, piedras y los pasos de agua fundamentalmente; el clima estuvo dudoso hasta la madrugada del domingo, jornada que presentó buenas condiciones con sol y temperaturas agradables.

Aproximadamente 120 participantes le dieron vida al evento, donde los pilotos lujanenses José Speranza y Rocío Benito ganaron en sus respectivas categorías y en master B con una excelente carrera Marcelo Benito terminó segundo.

En senior A Mariano Scavino llego cuarto y en open Ramiro Scavino culminó quinto. En promocional Norberto Monzon terminó 7mo y Federico Maciel 15.

RESULTADOS GENERALES –1era. FECHA – 23 DE ABRIL DE 2017- GUALEGUAYCHÚ –Circuito: “Camping Puerta del Sol”.-

ORGANIZÓ: “Agrupacion Puerta del Sol” -Fiscalizó :APEMA

SENIORS OPEN “A”.-

1º- Adriel Garnier- Caseros- KXF 250

2º- Luis Conte –C. del Uruguay –KTM 300

3º- Javier Aduco -Herrera – KTM 350

4º- Mariano Scavino –Luján- YZ 250

5º- Maximiliano Garcia- Marcos Juarez (Cba)- KTM 300

SENIORS OPEN “B”.-

1º- Gastón Mionis- Gualeguay- KTM 300

2º- Julio Hasseltrom- Gualeguaychú- CRF 250

N/C- Néstor Popelka –Concordia –KXF 250

N/C- David Bolschinsky- Concordia- GRF 250

JUNIORS OPEN.-

1º- Diego Guionet- Colón- KTM 250

2º- Nicolás Ramírez – Paraná- YZ 125

3º- Gabriel Gorostarzu- Concordia- YZ 125

4º- Martín Benedetti- Gualeguay- KXF 250

5º- Ramiro Scavino- Luján (Bs. As)- YZ 125

6º- Guillermo Munilla- C. del Uruguay- TTR 230

7º- Jonathan Ortiz- C. del Uruguay- KTM 200

MASTER “A.-

1º- Nicolas Ponde de León- Capilla del Señor (Bs.As.)- YZ 125

2º- Pablo Acevedo- Gualeguaychú- KTM 250

3º- Rodolfo Vence- C.del Uruguay- Beta 300

4º- Sebastián Rey- Pilar (Bs. As.) – Husqvarna 250

5º- Tomas Barcia – Gualeguaychú- CR 125

6º- Daniel Popelka- Concordia- KXF 250

7º- Facundo Luggren- Villaguay- CRF 250

8º- Diego Capri- Pilar (S.Fé)- KTM 350

N/C- Fabio Gómez- Gualeguaychú- GRF 250

N/C- Sergio Petrone- Ezeiza – KLX 450

MASTER “B”.-

1º- Julio Francou- C. del Uruguay- Beta 300

2º- Marcelo Benito –Lujàn- CR 250

3º- Javier Vicentin- Paraná- KXF 250

4º- Carlos García- Concordia- CRF 450

5º- Rodolfo Cladera- Concordia- YZF 250

6º- Adrián Cruz- San Fernando (B.s As.)- Beta 300

N/C- Mariano Mansilla- Pilar (Bs.As.)- KTM 300

N/C- Gustavo Leonardelli- Concordia- KXF 250

CAT. MASTERS ¨C¨

1º- Mario Conte- C. del Uruguay- KTM 250

2º- Carlos Gelmini- C. del Uruguay- Husqvarna 250

3º- Marcelo Merki- Rincon (Sta. Fé)- Beta 300

4º- Cesar Ferrini- Capital Federal- CR 250

N/C- Charly Battista- San Isidro- Beta 300

JUNIORS LIMITADA.-

1º- José Luis Speranza- Luján (Bs.As.)- KTM 300

2º- Miguel Rodriguez- C. del Uruguay- CRF 450

3º- Gerardo Battisti- Segui- KTM 200

4º- Eric Garnier- Caseros- KXF 450

5º- Augusto Bello- Paraná- DR 350.

CAT. PROMOCIONAL.-

1º- Leonardo Ortmann- Concordia- KDX 200

2º- Daniel Henchoz- Colón. YZ 125

3º- Luis Nanio- Concordia- CRF 250

4º- Leonardo Tantera- Caseros- CR 250

5º- Matias Natti- Capital Federal- KTM 350

6º- Gonzalo Iriart- Federación- YZ 125

7º- Norberto Monzón- Luján( Bs. As.)- CRF 250

8º- José Lozano- Escobar- Beta 300

9º- Nestor Charone- Capilla del Señor- XR 250

10º- Emilio Peréz- Gualeguaychú- XMM 250

11º- Javier Gregori- Lobós (Bs.As.)- CRF 250

12º- Cristian Caselli- Colón- YZ 125

13º- Marco Pio Gallozzi. San Isidro (Bs. As.)- CRF 250

14º- Renzo Burna- Federación- CR 250

15º- Federico Maciel- Luján (Bs.As.)- CR 125

16º- Mauricio Iregui- Gualeguaychu- Tornado 250

17º- Javier Krapp- Puigari- Keller 260

18º- Tomas Barcia- Gualeguaychú- CR 125

ENDURO CALLE HASTA 280 cc.-

1º- Jonathan Morel Chevillet- C. del Uruguay- Tornado 250

2º- Manuel Gadea- Crespo- Tornado 250

3º- Fabricio Leiva- Cerrito- XR 150

4º- Mauricio Ugalde- Cap. Del Señor –Tornado 250

5º- Mauro Aquino- Concordia- Tornado 250

6º- Gustavo Magne- Colonia Elia- Beta 200

7º- Nazaret Gómez- Hernandarias- KLX 250

8º- Javier Schamli- Paraná- Tornado 250

9º- Mauricio Iregui- Gualeguaychú- Tornado 250

10º- Ezequiel Melgar- Gualeguaychú- Tornado 250

11º- Julio Rasmussen- Capilla del señor- Tornado 250

12º- Rodrigo Velazquez- Villaguay- Tornado 250

13º- Rafael Leiva- Gualeguaychù –Zanella 200

14º- Walter Sánchez- Paraná- Tornado 250

15º- Pablo Escudero- Florida (Bs. As.)- XTZ 125

16º- José Verga- C. del Uruguay- Beta 200

17º- Sebastián Melchiori- Gualeguaychú- DT 175

18º- Lucio Giusto- Gualeguaychú- Tornado 250

19º- Salvador Cerrillo- Larroque- XTZ 250

20º- Fernando Camara- Capital Federal- Tornado 250

N/C- Carlos Amozain- Vicente López (Bs.As.)- Tornado 250

N/C- Flavio Crespo- Gualeguay- Tornado 250

N/C- Emilio Pérez- Gualeguaychú- XMM 250

N/C- Fabio Gómez- Gualeguaychú- GRF 250

CAT. DAMAS

1º- Rocio Benito- Luján (Bs. As.)- CR 125

2º- Celina Conte- C. del Uruguay- KTM 250

3º- Yanina Peiretti- Basavilbaso- Tornado 250

N/C- Jesica Russo- C. del Uruguay- Skua 150

PROXIMAS FECHAS DE APEMA:

29 y 30 de Abril: Endurocross Entrerriano 1ra. fecha

En Concordia . (Estancia Grande)Circuito “Lo Carma”

13 y 14 de Mayo: Endurocross (2da. Fecha) en Valle María.-

20 y 21 de Mayo :Enduro Extremo en Piedras Blancas –(2da. Fecha)

Publicado el Jueves 27 de Abril de 2017