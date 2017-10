Lujanenses compiten en la etapa final de los Juegos Bonaerenses

Con la presencia del Intendente Municipal Oscar Luciani, el Director de Deporte de la Municipalidad de Luján Emilio Pignataro y el Subdirector de la Tercera edad Adrián Caporales, el viernes por la noche la Delegación de Luján partió rumbo a la ciudad de Mar del Plata para competir en diversas disciplinas en la “Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2017”.

Desde Luján viajaron 190 personas en la modalidad deportes y cultura para representar a nuestra ciudad tratando de alzarse con el oro, la plata y el bronce.

DISCIPLINAS

Handball masculino Sub 14 y Sub 16

Hockey masculino

Rugby

Futsal

Fútbol reducido especial

Atletismo

Atletismo especial

Boccia

Tenis

Tenis de mesa

Taekwondo

Gimnasia artística

Canotaje

Patín

Ajedrez

Natación

Aquatlón

Deportes electrónicos FIFA

Tejo

Fútbol tenis

Danzas folclóricas

Pintura especial.

RESULTADOS PARCIALES

– Medalla de oro para Jorge Vallejos, también alumno de la escuela 501 y del profe Martín Casco, ganó la competencia de Salto en largo Sub 16 masculino discapacidad intelectual.

– Otra alegría para Luján. Carolina Zalazar, alumna de la escuela 501, se colgó la medalla de plata al alcanzar el 2 do puesto en 80 m Sub 13 discapacidad intelectual.

– Juan Ignacio Gómez, integrante de la Escuela Municipal de atletismo dirigido por Dario Pignataro, resultó segundo en la competencia de Salto en Alto de Atletismo alzándose con la Medalla De Plata.

– En tenis de mesa especial, Iván Lara participó en las dos primeras partidas. No tuvo suerte y cayó derrotado en ambas. Igualmente hoy vuelve a jugar y tratara de revertir los resultados adversos. En tanto Jimena Melo no jugo por no presentación de su rival.

– En la disciplina Canotaje Slalom en su debut en los juegos los representantes lujanenses quedaron en los siguientes puestos: 8vo. Tomás Merlo y 10mo: Fabricio Barrios. Hoy competirán en velocidad.

– En la disciplina patín, Pilar Moyano consiguió el 4to puesto en primera ronda. Hoy competirá en segunda y luego se promediaran los puestos.

– En la disciplina atletismo, ayer compitió en 2000 metros llanos Sub 14 Jeremías Dolerá, pupilo en el grupo ICS del profesor Fede Martinelli. El lujanense arribo en 9no. lugar con una marca de 7′ 18″ mejorando en 21″su registro personal.

– En la Disciplina ajedrez, Bautista Román se presentó por 2da vez, consiguiendo la segunda victoria. Hoy se presenta en la 3ra ronda de un total de seis.

– Primera fecha Futsal, Luján cayó en una apretada derrota por 3 a 2. Hoy tienen la revancha en su segunda presentación.

– En el primer año como actividad de Juegos Bonaerenses, se disputó ayer la primera ronda de Deportes Electrónicos FIFA. Representando a Luján se presentó Matías Linares consiguiendo la victoria en dos oportunidades por 3 a 2 y 5 a 1. De esta manera paso a cuartos de final.

– En la disciplina hockey masculino, Luján en su primer partido cayó derrotados contra San Fernando representado por el poderoso Club Banco Provincia. A pesar que dieron lo mejor de sí no pudieron contra el poderío de este equipo de primera.

– En gimnasia artística Sub 15 masculino, excelente actuación en el debut provincial del equipo. 5to. Lugar para los chicos con una excelente performance.

– En tenis de mesa convencional Sub 18 masculino, Francisco Anselmo perdió su primera presentación. Hoy tratará de revertir el resultado en su segundo partido.

– En tenis de mesa, Discapacidad intelectual Sub 18. Masculino Juan José Saban, de la escuela 502, gano su primer partido de la zona.

– El equipo de Rugby de Luján cayó derrotado en su primera presentación ante Olavarría por 21 a 5. En un fixture de 4, todos contra todos, aún siguen con chances de clasificar.

– El equipo masculino de Gimnasia Artística Sub 12 de ELGAFYM obtuvo el 8vo. puesto en su competencia en Final Provincial. Es la primera vez que varones participan de este deporte.

– En handball masculino Sub 14, dirigido por Toto Grecco, ganó su primera presentación ante Coronel Rosales por 19 a 9.

– En tanto, los abuelos de la tercera edad compitieron en tenis de mesa. En su primer partido, Marta Solimandi, representante de Luján, cayó derrotada ante su par de Berazategui. Hoy juega su segunda ronda.

Publicado el lunes 2 de octubre de 2017