Luján sigue sumando medallas en los Juegos Bonaerenses

La Dirección de Deporte de la Municipalidad de Luján y la Subdirección de la tercera edad informaron los nuevos resultados de las disciplinas que se compitieron durante la jornada del 2 de octubre.

Medalla de Plata:

Rosario Banegas, alumna con discapacidad visual de Escuela 501, obtuvo el segundo puesto en 80 m velocidad.

Yoel Acosta, también alumno disminuido visual de Escuela 502.

Medalla de Bronce:

Melinda Da Rosa ganó el tercer puesto del Lanzamiento de Bala para PC. Melinda es alumna de la profe Laura Helfer de la escuela 502 y por segundo año consecutivo se lleva medalla de la Final Provincial.

Maximiliano Costa también alumno de la escuela 502 se alzó con una nueva Medalla. Esta vez fue de Bronce en 80 m velocidad disminuidos visuales.

Mariano Surraco, disminuido visual de la escuela 501, salió tercero en su competencia de 100 m llanos. De esta manera obtuvo su medalla de bronce.

Francisco Córdoba Issachi consiguió el tercer puesto en el Lanzamiento de Disco masculino Sub 16 libre. Así se alzó con la Medalla de Bronce de la especialidad.Recordamos que Francisco es alumno de la Escuela Municipal de Atletismo a cargo del Prof Darío Pignataro.

Resultados de otras competencias:

Handball masculino Sub 14 Segunda victoria!!! Esta vez vs Cañuelas los alumnos del Colegio San Luis Gonzaga ganaron por 17 a 15 dando un paso más hacia las semifinales.

Gran victoria del Rugby!!! En su segunda presentación el equipo lujanense dirigido por Juan José Feijóo logro revertir su suerte ganando a Tres Arroyos por 39 a 5.

En la tercera partida de Ajedrez Bautista Román empató con el jugador que resultó medalla de oro el año anterior. Hoy por la mañana jugará su cuarta ronda obteniendo hasta el momento un excelente lugar en las posiciones generales.

Juan José Saban volvió a ganar ayer. En tenis de mesa gano su segundo partido encaminando se a la clasificación para semifinales.

Francisco Anselmo jugador de tenis de mesa convencional gano su segundo encuentro. La victoria fue ante Leandro N Alem. De esta manera hoy intentara conseguir la su pase a semifinales.

El equipo de Hockey lujanense en su segundo partido empató con Gral Viamonte por 2 a 2.

Natación Juegos Bonaerenses: Mirko Kuchta corrió hoy la carrera de clasificación quedando en 7 mo lugar en la especialidad 100 m libres con un registro de 1′ 07″ accediendo a la Final, que correrá hoy.

En el día de ayer se registró la 2da y última competencia de canotaje de velocidad. Promediando las dos especialidades, Slalom y velocidad, nuestra competidores quedaron con los siguientes resultados finales:Tomás Merlo 8vo y Fabricio Barrios 14vo. Ambos estuvieron acompañados del entrenador Nicolás Espuña.

Ayer hizo su primera presentación Catalina Alonso en Patín de los Juegos Bonaerenses. La representante del Club Luján, entrenada por Ernestina Guichonet quedó en 11 lugar a la espera de su segunda participación de hoy.

Ayer se presentó por primera vez Fútbol reducido especial. El equipo del CEF N 27, dirigido por Andrea Puchernau y Martín Graglia cayó derrotado por escaso margen. Hoy tienen su revancha contra Ezeiza.

Gimnasia Artística Sub 12 femenina. Las representantes de ELGAFYM obtuvieron el 8vo puesto en la competencia en 4 aparatos. Con un muy alto nivel técnico en la competencia las niñas debutaron en el torneo con una excelente performance.

Tenis de mesa discapacidad intelectual. Jimena Melo ganó su primer partido a su par de San Isidro con un holgado resultado. Hoy jugará el último cotejo de la ronda clasificatoria.

1 er partido de Tenis Single. Rocco Balbi, categoría Sub 16, ganó su primer encuentro, suspendido ayer por la lluvia, al representante de Gral Pueyrredón. El tanteador fue 2-0 para el lujanense comenzando así con el pie derecho.

Futsal. Segunda fecha. Tras ir ganando todo el partido por 1 a 0 perdieron en los últimos 2 minutos por dos penales en contra. Tuvieron una destacada actuación pero la suerte les jugo en contra. Fue derrota ante Gral Guido. Hoy van por el último partido de ronda!

Boccia. Este deporte es para discapacitados PC y motores en silla de ruedas. Participó por Luján Luis Escobar de la escuela 502. Con suerte dispar ganó y perdió partidos. Hoy continúa su competencia.

Handball Sub 16. El equipo de San Luis Gonzaga jugo sus dos primeros partidos de zona. En ambos estuvo muy cerca de la victoria pero no pudo ser. Ante rivales de gran prestigio, medallistas de 2016, perdió con los siguientes resultados: Vs Maipú 20-18, Vs Esteban Echeverría 14-13. Hoy jugarán su último partido.

Gimnasia artística Sub 15 Femenino. Las chicas de ELGAFYM compitieron hoy en la modalidad 4 aparatos logrando el 4 to lugar, muy cerca del podio.

Tenis single Sub 16. Rocco Balbi volvió a ganar en su zona. Esta vez a Laprida por un contundente 6-0 6-0. De esta manera paso a semifinales.

Rugby Sub 16. Los chicos volvieron a ganar hoy ante San Pedro por 26 a 10.Ahora deben esperar los resultados del otro partido para ver la posibilidad de clasificar a semifinales.

En tanto los Adultos mayores participaron en:

Segunda jornada Tenis de Mesa adultos mayores. Marta Solimandi, nuestra representante, ganó su segundo partido ante Benito Juárez por 3 a 1. Hoy se define.

Fútbol tenis: Equipo A: ganó sus dos presentaciones a Laprida y 3 de febrero y hoy se juega la clasificación a semifinales. Equipo B : jugo un solo partido ante Zárate y también resultó ganador.

Tejo femenino abuelos. La pareja lujanense perdió en sus dos presentaciones ante Ramallo por 15 a 9 y ante Bolívar por 15 a 7. Mañana tienen su tercer partido de zona.

Publicado el martes 3 de octubre de 2017