Luciani: “me sorprende el paro de los trabajadores municipales”

El Intendente Municipal Oscar Luciani, en diálogo con Radio Universidad, confesó que el paro de los trabajadores municipales lo sorprende y argumentó que se trata de un “conflicto de intereses”.

“Me reuní con los tres representantes gremiales y me dijeron que si la propuesta iba en estos términos creían que iba a haber un arreglo. Aparentemente esto no sucedió y hoy me encontré con que enviaron una nota al Ministerio de Trabajo en el que declaran paro y movilización porque la propuesta era insuficiente. Me sorprende y me duele”, expresó el Jefe Comunal.

Asimismo, Luciani aseguró que la cifra presentada es lo que el Departamento Ejecutivo puede pagar. “No quiero comprometerme a un aumento de otra magnitud que después no pueda pagar. Hoy es un conflicto de intereses porque no hay ningún compromiso, aunque voy a seguir manteniendo reuniones porque quiero que esto se termine con un acuerdo en beneficio de los trabajadores y vecinos”, sentenció.

Publicado el Viernes 28 de Abril de 2017