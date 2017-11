“Los héroes del camión”, un artículo de la insólita llegada del Lujanero

El Licenciado Esteban Gómez, que brinda su apoyo profesional en las inferiores del Club Luján, describió la historia de la llegada en camión del Lujanero al estadio de El Porvenir.

HISTORIA

Los tiempos actuales no siempre son abundantes en buenas historias. Y quienes cotidianamente trabajamos con adolescentes y jóvenes, sabemos bien, que a veces debemos rascar el tarro hasta encontrar algún buen ejemplo, aunque sea pequeño.

En estos días al parecer los Dioses del Olimpo, dejaron caer su fuego sagrado y como nos tienen acostumbrados, el azar estuvo presente. La crónica periodística podría escribir que un grupo de jóvenes, deportistas de corazón y futbolistas de profesión, se encontraron con una pequeña-gran dificultad… El micro que los trasladaba se rompe y terminan llegando a la cancha, amontonados en el vientre de una bestia mecánica, sobre la hora de inicio y al final, ganan el partido en cancha ajena…

“El camino del Héroe” es una forma mítica-literaria, que tuvo su esplendor en la edad media. Ha sido muy utilizada por el Psicoanálisis, el Análisis Organizacional y el Coaching Ontológico, para explicar las profundas transformaciones que algunos sujetos o grupos, pueden experimentar en situaciones extremas. Con seguridad esta historia es de héroes medievales…

Un grupo que recorre un camino conocido, no es consciente de la adversidad que los espera. Sorpresivamente se enfrentan a un desafío, hay momentos de temor, desconcierto y zozobra. Pero algo sucede. Deciden enfrentar sus propios miedos y limitaciones, le ponen el pecho a la adversidad y la superan.

Llegan, heridos, cansados y victoriosos. Ya no son los mismos. Ganaron experiencia y seguridad en ellos mismos. El camino los transformó para siempre…

Estos muchachos son Héroes, no porque ganaron, no porque sus imágenes se viralizaron en millones de pantallas…

Son Héroes Medievales porque transmiten un gran mensaje: La Queja, el Tango, el Malestar y el Cruzarse de brazos nos impide aprender. Iban cantando en el camión, con una alegría que solo los niños-hombres conocen. Como decía el Dr. Pichon Riviere, psiquiatra argentino pionero en Psicología Social: “un grupo enfocado en la tarea es más que la suma de sus partes, es un grupo operativo capaz de transformar cualquier realidad, sea familiar, social o institucional”.

Son Héroes porque nos muestran que como sociedad tenemos herramientas para enfocarnos en metas y proyectos que nos pueden mejorar. Cambiar y salir de nuestra zona de confort, transformarnos en libre-pensadores, sujetos críticos en el pensar y éticos en la acción, no es fácil. Pero es necesario.

A estos Héroes les digo: Gracias por ser ejemplo para miles de adolescentes que con esfuerzo y dificultades sueñan con una sociedad más justa y Gracias por ser ejemplo para el Club al que representan y para más de 400 pibes y pibas de futbol infantil y juvenil que diariamente los miran desde lejos, soñando estar allí, en “la primera de Lujan”…

Lic. Esteban Gomez

Psicoanalista-U.B.A. MN: 25.591 MP: 25.668

Miembro del Equipo de Div. Inferiores del Club Lujan

Publicado el viernes 10 de noviembre de 2017