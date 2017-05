Los empleados municipales rechazaron la propuesta de Luciani

Luego de las distintas asambleas desarrolladas, los trabajadores municipales rechazaron la propuesta paritaria efectuada ayer por el Departamento Ejecutivo.

En diálogo con Radio Universidad, el Secretario General de ATE Julio Acedo repudió la contraoferta efectuada por el Intendente Oscar Luciani. “No solo no nos dan el 10% no remunerativo a partir de julio, sino que nos dan un 5% a partir de septiembre no remunerativo, que se haría en 2018”, explicó.

“Sigue el paro por tiempo indeterminado con una adhesión es de un 70 y 75%. La mayoría de los empleados del Hospital local y en el área de tránsito decidieron seguir trabajando”, confirmó Acedo.

Si bien no estableció una fecha, el sindicalista adelantó que si es necesario van a realizar una nueva movilización.

