Los docentes continúan con las medidas de fuerza

En la jornada de hoy, 9 de marzo, los docentes de la provincia de Buenos Aires llevaron a cabo un nuevo paro, ante la falta de respuesta por parte del gobierno bonaerense. Como trascendió en medios nacionales, mañana habría un llamado a negociación, luego de trascurrida una semana del último encuentro. Los educadores de la ciudad, se sumaron a esta medida de fuerza, que contó con una adhesión de un 90-95 por ciento de las Escuelas y Jardines Públicos de la ciudad.

Luján en línea dialogó con Cecilia Simon, Secretaria General de FEB, quién mencionó “los docentes estamos firmes en esto, porque el gobierno no atendió nuestros pedidos, no atendió nuestra protesta, y recién convoca para el día viernes a la tarde”.

En relación a la reunión de mañana, dijo “esperamos que todos estos días de paro sirvan para algo y que el gobierno se haga eco de nuestro pedido, que no estamos de paro en vano. Pero ellos lo único que hacen es desacreditar a los gremios, a los sindicalistas, que lo nuestro no corresponde y que tenemos que estar en las aulas y se va negociar desde las aulas y eso no puede ser”.

Por su parte, profundizó sobre la negociación y destacó “queremos una convocatoria seria, para discutir salario, no para que ellos vengan a imponer un monto”…”no estamos peleando solamente por un salario, estamos peleando por infraestructura, el año pasado no se hicieron porque había asignado un presupuesto y se habían acordado obras y no se hicieron. Los comedores, que lleguen materiales a las Escuelas”.

Publicado el Jueves 9 de Marzo de 2017