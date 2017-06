Los concejales debatieron ante la suspensión de las pensiones no contributivas

En la sesión de este lunes en el Concejo Deliberante se aprobó un proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Unidad de Ciudadana en relación a la decisión del Gobierno de dar de baja las pensiones no contributivas. En ese sentido, el concejal Leonardo Boto, señaló “prácticamente han sido alcanzados 500 ciudadanos en el Partido de Luján, una decisión del gobierno nacional que es ahorrar en la reducción de pensiones inventando excusas que carecen de sustento porque el propio Ministerio de Desarrollo Social terminó reconociendo los errores de estas bajas”.

Asimismo, aseguró que el Intendente sacó dos comunicados, primero justificando la decisión del Ministerio y en el segundo, cuando la Ministra vuelve para atrás, el Intendente acomoda el discurso y saca un nuevo comunicado solidarizándose con las personas que sufrieron la quita de las pensiones.

El vecino y abogado, Braian Vega, solicitó la palabra y expresó “me encuentro en la posición de manifestarme en contra de la quita de las pensiones no contributivas”…”esta quita de pensiones no contributivas se la puede arreglar como inconstitucional en base a dos criterios”. Por lo que, expresó que no existió decreto ni resolución por la cual se establezca y por otro lado el criterio que se optó sobre un decreto de 1997.

Por su parte, el concejal de Cambiemos, Fernando Casset respondió al edil y dijo “el Intendente emitió un único comunicado que no fue después, fue antes de que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nació emitiera su medida, lo hizo el jueves a la mañana”. Por lo que, afirmó que el Jefe Comunal le reclamó a la Comisión de Discapacidad y al Ministerio la reversión de la medida.

Por otro lado, la edil de Cambiemos y ex Subdirectora de Discapacidad también tomó la palabra y dijo “particularmente me siento conmovida por el error que tuvo el ejecutivo, la Comisión Nacional de Pensiones en la forma en que no comunicó a los beneficiarios de las pensiones no contributivas que tenían una cesación”. Además, explicó que estas pensiones tienen una característica particular, que es el estado de vulnerabilidad social, asociado a otra condición. Y agregó “ya sea madre de siete hijos, a la vejez, o a la incapacidad laborativa”.

Publicado el Lunes 19 de Junio de 2017