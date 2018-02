Los comerciantes se reunieron de cara al encuentro con el Intendente y la Cooperativa

En la tarde del jueves, los vecinos comerciantes afectados por los grandes importes en la energía eléctrica se reunieron nuevamente en ACIP para delinear algunos puntos de cara a la reunión del lunes. Hay que recordar, que el próximo 5 de febrero habrá una reunión donde participará el Intendente, Defensa al Consumidor, integrantes de la Cooperativa y comerciantes.

La propuesta por parte de los comerciantes, es no abonar la factura de la luz hasta que no tengan una solución concreta. Asimismo, plantearán que no se les corte el servicio y que los intereses no corran. A su vez, destacaron que ellos escucharán la propuesta de las autoridades.

Publicado el viernes 2 de febrero de 2018