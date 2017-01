Los artesanos siguen sin poder instalarse en la Plaza Colón

Una vez más los artesanos no pudieron exponer sus productos en la Plaza Colón, en ese marco solicitaron una reunión con el Intendente quién los envió a hablar con los concejales. Cabe recordar, que el edil Nicolas Capelli elaboró una ordenanza ad referéndum para que los vendedores puedan desarrollar su actividad hasta el 31 de abril. No obstante, está faltando la firma del concejal Héctor Artero, Presidente del Bloque oficialistas. Los artesanos esperaron la llegada del edil de Cambiemos, pero no llegó.

Por otro lado, Capelli dialogó con el Intendente quién aseguró no tener problemas con los puestos de artesanos, pero pidió que deben ordenarse.Los artesanos no trabajan desde el día jueves, porque habían sido advertidos a través de una orden de desalojo por escrito.

Capelli se refirió al Bloque Cambiemos y dijo, “a esperar la resolución del bloque, yo tengo la palabra del Intendente y a la espera de que se le pueda dar respuesta a los artesanos”. Aparentemente no habría consenso entre los concejales de Cambiemos.

-Los artesanos y Nicolas Quarenta:

Dos artesanos mantuvieron una reunión con el Presidente del HCD. En ese sentido y luego del encuentro, señalaron “necesitamos trabajar hasta abril, para poder llevar el pan a casa, somos quince familias que vivimos de la artesanía”. En referencia a Quarenta, explicaron que no manifestó estar en contra del trabajo que ellos desempeñan.

Los artesanos esperaban la llegada de Artero, cuando el concejal Néstor Luciani salió del despacho del Intendente y mantuvo una discusión con los trabajadores. Asimismo, les dijo que iban a ser relocalizados.

