Los artesanos no pudieron instalarse en la Plaza Colón

Los vendedores recibieron una orden de desalojo para que abandonen la Plaza Colón, dicho documento fue emitido por el municipio, señalando que tenían 72 horas para retirarse. En ese marco, en la mañana de hoy los artesanos, muchos oriundos de la ciudad, entregaron una carta al Intendente Municipal solicitando una reunión y un Recurso de Amparo, para continuar desarrollando su actividad comercial en la Plaza.

Durante la mañana, los vendedores no pudieron instalarse en la Plaza Colón, ya que habían sido advertidos de que iban a perder la mercadería. De este modo, fue la Policía Local quien se acercó y les recordó que no debían poner ningún elemento a la venta. No obstante, los manteros colocaron los paños “vacíos”, como modo de protesta.

Por otro lado, solicitaron que se les de un plazo hasta abril, para presentar un proyecto durante las sesiones ordinarias. Asimismo, argumentaron que hay una Ley Provincial que los ampara.

Publicado el Jueves 12 de enero de 2017