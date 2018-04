Llovieron más de 70 milímetros y hay problemas en algunos barrios

Hasta el momento no hay evacuados.

Entre la madrugada y mañana de este sábado llovieron en Luján más de 70 milímetros. Así lo confirmó a Luján en Línea Antonio Graglia, Sub Director de Defensa Civil de nuestra ciudad.

“Por anegamiento los barrios más perjudicados son Villa del Parque, Ameghino, Luna, Lanusse, y toda la zona de la denominada zona de los barrios de los “santos” en ruta 192. Además trabajamos en calle Almirante Brown, Fray Manuel de Torres y en la localidad de Cortines”, expresó.

Sobre el estado del río Luján lo calificó de “normal”. “Estamos esperando saber cuánto llovió en Mercedes y Suipacha”.

Informó que no hay evacuados y que el clima permanecerá de esta manera hasta que no descienda la temperatura aunque no se animó a confirmar si lloverá con la misma intensidad de hoy.

