Leo Boto inauguró la casa de su espacio político

El pasado viernes se realizó la inauguración de la casa del espacio que conduce el concejal Leonardo Boto, con una gran cantidad de vecinos y militantes que estuvieron presentes en las instalaciones de Lavalle 196.

“Somos un espacio político que viene trabajando hace muchos años, hablando con los vecinos en los barrios y localidades. Estamos cerca de los vecinos y de sus problemas. Recorrimos mucho, enfrentamos unas PASO en 2013 y las superamos. En 2015, otra PASO y volvimos a ganar porque estas no son aventuras personales, esto es parte de un proyecto colectivo por Luján”, destacó Boto.

En relación al desafío electoral, consideró: “nuestra responsabilidad primaria es frenar un gobierno que hace seis años no hace otra cosa que girar en el mismo lugar, un gobierno que hace retroceder a Luján. Los problemas se repiten, no hay ni ganas ni decisión para cambiar la realidad. Nosotros tenemos equipo, militantes comprometidos; compartimos sueños, historias, principios para salir adelante. Acá estoy, acá estamos. No podemos volver atrás. Avancemos con coraje, convicción, transparencia y participación por un Luján mejor. Vamos a frenar a Luciani con un proyecto para construir el Luján que todos queremos”.

“Queremos ser una opción real para Luján, tenemos una plataforma programática, queremos discutir la gestión y estamos organizados para eso”, concluyó el edil.

Fuente: Prensa Bloque Peronista FPV

Publicado el Lunes 29 de Mayo de 2017