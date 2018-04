Las trabajadoras despedidas reclamaron en el HCD

En el marco de la sesión ordinaria, las trabajadoras de la Agencia Nacional de Discapacidad estuvieron presentes en el HCD.

Solicitan una solución a las 4 bajas en el Centro de Referencia local.

Leyeron el siguiente texto:

LA DISCAPACIDAD: ENTRE LA PERVERSIDAD Y EL AJUSTE

Fuimos testigos apenas asumida la gestión de M. Macri que el ajuste debía aplicarse a los más débiles, razón por la cual, el eje central fueron las personas con discapacidad.

Los títulos fueron varios a mediados de 2017, “pensiones mal otorgadas”, “pensiones truchas”, bajas o trochi mochi con el famoso “SI PASA, PASA”, aquel del Esteban Bullrich. Funcionarios de alto nivel declarando en medios televisivos que “una persona con síndrome de Down, tranquilamente puede trabajar”, celebres palabras del Presidente de la Ex -Comisión Nacional de Pensiones, Guillermo Badino, hoy a cargo de la SENAF (Secretaria niñez y adolescencia) porque nunca renuncio, ni fue echado como se nos hizo creer.

La ministra Stanley desdiciéndose con aquella lamentable explicación “alguien apretó mal un botón en una planilla Excel”, lo que implico año 2016 y 2017, 170 mil pensiones por invalidez dadas de baja, sin que mediara notificación previa. Alto impacto a titulares de derecho y familias.

No les fue gratis, la reacción inmediata de los afectados, Ong que trabajan con la problemática de discapacidad, Red Nacional de Pensionados, fiscalías, defensorías oficiales, diputados provinciales/nacionales, gremios, trabajadores, organizaciones sociales, de derechos humanos, y una explosión en las redes sociales repudiando el ajuste con las más débiles, significo un costo para la gestión y una rectificación a medias.

Cabe recordar, que parte de pensiones fueron restituidas, otras quedaron en el camino, pero lo que aquello demostró, fue el intento de ajustar, quitar y cercenar un derecho social, garantizado por una ley nacional (la 18910) sancionada en la década del 1970, instrumento de la Seguridad Social, en el marco del Sistema No Contributivo.

Los intentos no menguaron, cambiaron de estrategia, a traves DNU Presidencial en setiembre de 2017 disolvieron la Comisión Nacional de Pensiones y crearon un ente autárquico también por DNU, llamado Agencia Nacional de Discapacidad, cuya mayor referente es la Sra. Gabriela Michetti, vicepresidente de la Nación. Quien, recordemos, apenas asumido su cargo, como Presidenta del Senado, se dio el lujo de despedir a 12 trabajadores discapacitados que desempeñaban tareas en dicha orbita. Luego vueltos a reincorporar. Prueba y error, pareciera ser la consigna.

Lo que hay que saber hoy, es que creada la Agencia Nacional de Discapacidad, no solo cierran centros de Atención de Pensiones, porque adeudan pagos de alquileres desde su creación, sino que encajonan expedientes y apilan cajas y cajas de trámites de personas que están a la espera de una gestión que les contemple su situación de invalidez laboral.

Moraleja… encontraron un mecanismo no tan visible como la de quitar las pensiones, que es, NO aprobarlas, NO darles el circuito de evaluación que corresponde, mandarlas al ARCHIVO de no ajustarse el tramite, a cuatro (4) patologías, según nuevos criterios de evaluación de un funcionario de turno, y ellas son: EPOC –oxigeno/dependiente, Síndrome de Down, Parkinson y Esquizofrenia con acreditación de CUD (certificado médico de discapacidad).

Es decir, toda otra patología, tales con HIV, enfermedades crónicas, motoras, psiquiátricas, pacientes oncológicos, etc, no acceden hoy a una pensión por invalidez laboral.

NO RECURREN A LA BAJA DE LA PENSION, NO LAS DENIEGAN, DUERMEN EL SUEÑO ETERNO, DEJANDOLAS EN SISTEMA EN CIRCUITO DE TRATAMIENTO, CUANDO EN REALIDAD MUCHAS ESTAN YA EN ARCHIVO.

Ni hablar, de las pensiones a niños/as que según, de nuevo, criterio de funcionarios actuales, bajo el argumento que los niños no tienen “incapacidad laborativa”, los expedientes de tramitación están separados y apilados esperando uno vaya a saber qué.

El hoy, es “el nunca, jamás” para justificar esto repasemos:

Por DNU Presidencial Nro. 698/17 se elimina la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (creada año 1996).

Las pensiones por vejez (Ley 13478) y madre de siete hijos (Ley 23746) fueron derivadas a la ANSES.

Crearon 17 nuevos cargos jerárquicos equivalentes a Directores Nacionales.

Desde la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad no pagan alquiler alguno de las oficinas de atención al público, estando intimados por sus dueños.

Desde agosto de 2017 cierran oficinas de atención, tal es el caso de Tigre, Lomas de Zamora, Moreno, estratégicos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

Tercerizan la liquidación de haberes de los trabajadores –vaya a saber en manos de quien- y abonaron cifras de hasta 5.000 pesos menos a los trabajadores.

Aumenta la planta de personal con contratos nuevos, cuyos montos superan ampliamente el haber de un trabajador del Convenio SINEP, dado que se asignan el cobro de horas extras que superan las 24 hs. del día y cobro de unidades retributivas(UR) que traducen en abultados sueldos.

En el mes de diciembre del 2016 se cerró el año con 60000 ALTAS de pensiones y siendo 61000 las BAJAS.

Hasta el Diciembre 2015 se otorgaban 12000 beneficios por mes.

En los cuatro meses que lleva el año aprobaron 8.869 pensiones de todo el país.

Adeudan la restitución de …… pensiones dadas de bajas en 2017.

Se estima un total de 100.000 tramites parados en el área de auditoria medica, esperando su resolucion

Violan el acceso a derecho según lo estable la Ley 18910

Violan la Convención Internacional de los Derechos de Niños/as y Adolescentes al demorar y no aprobar trámites de pensiones.

Violan la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, al no ser atendidas sus demandas y derechos.

Violan los principios de la Seguridad Social, uno de ellos la “inmediatez” ante contingencia de salud, a modo de ejemplo.

Lo expuesto, es parte de la realidad que día a día padecen los trabajadores y las personas con discapacidad y/o sus familias, a las que las someten al cercenamiento de sus derechos y a la invisibilizacion de la problemática y la demanda.

Ya no es más la estrategia LA BAJA de la pensión, ES apostar al desgaste y al sueño eterno de una política pública que pretenden hacer desaparecer.

Aun así, “… nada debe parecer imposible de cambiar”

