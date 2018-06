La oposición solicitó una sesión extraordinaria con presencia del Intendente

Esta mañana, los 10 concejales de la oposición solicitaron a Fernando Casset para que se convoque al Intendente Oscar Luciani a una Sesión Extraordinaria para el día viernes 22 de junio, “con el único, prioritario, perentorio y elemental objetivo de recomponer el estado municipal, rehabilitando mínimamente su funcionamiento”, señalaron.

La oposición fundamentó la convocatoria y expresaron: “en la inédita parálisis de la gestión comunal, generada por la crisis política, económica, moral e institucional, que tiene como único responsable al Intendente Oscar Luciani, quien hace meses está ausente, tanto de las responsabilidades y deberes a su cargo, como de todos y cada uno de los conflictos”.

Al mismo tiempo recordaron que “esta gravísima situación que atravesamos no tiene registro en la historia de nuestra comunidad. La deserción del Intendente hoy se pone de manifiesto en cada esquina de Luján donde se acumulan toneladas de basura, en el Hospital Municipal que carece de recursos para atender a nuestros vecinos y en la desatención de barrios y localidades, donde las obras y servicios públicos fueron retirados después de las elecciones”.

“A todo lo anterior se suma la desprotección de la población en materia de seguridad. Como única política efectiva, el Intendente Oscar Luciani ha montado un dispositivo policial para asegurarse de que los reclamos vecinales no lleguen a su despacho, además de usar esta “militarización” para perseguir y amedrentar a los trabajadores municipales, en medio de una discusión salarial que lleva más de 80 días y sin soluciones a la vista”, ampliaron los concejales.

“Esto no da para más. No podemos tratar ningún otro asunto hasta que no se ponga en marcha el Estado”.

“Salir de esta anomia institucional requiere humildad, sinceridad, dialogo, participación, iniciativa, compromiso y grandeza de parte del Intendente Oscar Luciani. Como concejales de la oposición reiteramos nuestra voluntad y predisposición para acompañarlo en las gestiones que sean necesarias. Queremos y debemos ayudar. Por eso, solicitamos y ofrecemos tener representación en la mesa de discusión con las organizaciones que nuclean a los trabajadores municipales, para establecer las bases de un inmediato e impostergable acuerdo paritario.Por todo lo anterior, requerimos que se haga formalmente extensiva la urgente convocatoria a dicha sesión al Intendente, Dr. Oscar Ernesto Luciani, cuya nueva ausencia será considerada como otra falta grave en el marco de las leyes vigentes”, remataron.

Firman: Silvia Scarzo, Griselda Krauth, Erica Pereyra, Silvio Martini, Federico Guibaud, Gabriel Jurina, José Neto, Nicolás Capelli, César Siror y Miguel Ángel Prince.

Nota pedido extraordinaria-22-jun

Publicado el viernes 15 de junio de 2018