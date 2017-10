La lluvia no frenó a los vecinos y caminaron contra el “Cáncer de mama”

En el marco de sus años de trabajo en la ciudad Allcec Luján desarrolló su tradicional caminata, a pesar de la lluvia cientos de vecinos salieron a la calle, con remeras, carteles, tiniendo de rosa el día gris. El mes de octubre las voluntarias llevaron a cabo la campaña de lucha contra el cáncer de mama que tiene como fecha mundial el 19 del mes mencionado.

El punto de encuentro fue la Plazoleta Antigua Estación Basílica, donde luego se dio inicio a una caminata de solo 3 kilómetros, por la Avenida Doctor Muñiz y luego la Avenida España. Cabe decir, que no se realizó la modalidad de 6 kilómetros, ya que la lluvia no cesaba. Las precipitaciones no opacaron la jornada, que contó con la presencia de los “Payamedicos”, de la Cruz Roja, de personal de tránsito del municipio, de los comercios anunciantes. Además, estuvo presente el Intendente Oscar Luciani junto con la Secretaria de Gobierno Rita Sallaberry.

Al finalizar la caminata se hicieron los sorteos, con premios de distintos comercios de la ciudad. los grandes premios fueron dos bicicletas. Rosa Freire, Presidenta de Allcec Luján, agradeció a todos los presentes y dijo “este año durante el mes de octubre, que todavía no termino pudimos aumentar un 50 por ciento la cantidad de mamografías cien por ciento gratuitas que hicimos”.

“No se imaginan lo hermoso que es ver a todos con las remeras y todo lo que está decorado, pero que eso se convierta en la palpación de las mamas, hombres y mujeres, y que se conviertan en los estudios anuales es la única forma que tenemos de poder si nos toca el cáncer encontrarlo a tiempo, ese es el concepto de prevención”…”una de cada ocho a lo largo de la vida estamos expuestas a tener cáncer de mama”, señaló Rosita Freire.

